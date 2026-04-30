Duelo boricua y familiar en el Twin Spires Turf Sprint Stakes (G2) de Churchill Downs

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En la quinta carrera de la programación sabatina en el hipódromo de Churchill Downs, se llevará a cabo el Twin Spires Turf Sprint Stakes (G2). Esta competencia, reservada para purasangres de tres o más años en una distancia de 1.100 metros sobre grama, cuenta con un premio de $600.000 a repartir y una nómina de diez ejemplares inscritos.

Kentucky Derby: Duelo boricua y familiar en el Twin Spires Turf Sprint Stakes (G2)

A la 1:12 p. m. (hora de Estados Unidos y Venezuela), iniciará una nueva edición de este evento anual. El óvalo de Churchill Downs presenta esta prueba cada primer sábado de mayo como preámbulo a la gran cita del Kentucky Derby (G1).

Este año, el grupo de diez corredores destaca por la presencia de Litigation como primer favorito. El ejemplar, presentado por Brian Lynch para Stone Farm, tendrá sobre el lomo al astro boricua Irad Ortiz Jr. Este hijo de Twirling Candy en Argue, por Storm Cat, suma dos victorias en sus actuaciones del presente año; además, acumula seis triunfos en 11 participaciones con una producción de $440.000 hasta el momento.

La segunda opción en las apuestas recae sobre My Boy Prince, pupilo del entrenador Mark Casse. El descendiente de Cairo Prince en Hopping Not Hoping, por Silent Name (JPN), contará con la conducción de “El Mago” José Luis Ortiz.

El resto del aparato de salida lo integran: Mendelssohn con la monta de Brian Hernández Jr.; Bear River con J. Graham; Full Disclosure bajo las bridas de A. Beschizza; Possiblemente con Manuel Franco; Its Bourbon Thirty con L. Machado; Yellow Card bajo el mando de F. Prat; Mondogetsbuckets con T. Gaffalione y Joe Shiesty bajo la guía de F. De La Cruz.