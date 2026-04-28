¿Dónde, cuándo y a qué hora ver las Kentucky Oaks (G1) en Estados Unidos?

El Kentucky Oaks 152 marcará un antes y un después en la historia de Churchill Downs al disputarse, por primera vez, en horario estelar nocturno bajo las luces. Esta emblemática carrera de 1,800 metros, que premia a la mejor potranca de tres años con el famoso manto de lirios, es el evento hípico femenino más importante del país y una tradición que paraliza a la comunidad hípica cada viernes previo al Derby.
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Para los latinos en EE. UU., el Oaks es una cita de orgullo, ya que jinetes y entrenadores hispanos suelen ser protagonistas en el círculo de ganadores. Este año, el cambio al prime time promete una atmósfera eléctrica y una mayor audiencia televisiva para disfrutar del talento de nuestras figuras en la pista. Aquí tienes los detalles para seguir la carrera en tu zona horaria:
Fecha y Horarios (EE. UU.) el Kentucky Oaks el viernes
|Momento del Evento
|Hora del Este (ET)
|Hora del Centro (CT)
|Hora del Pacífico (PT)
|Kentucky Oaks 152
|8:40 p.m.
|7:40 p.m.
|5:40 p.m.
|Inicio de cobertura
|4:00 p.m.
|3:00 p.m.
|1:00 p.m.
|Primera carrera del día
|12:30 p.m.
|11:30 a.m.
|9:30 a.m.
Dónde y Cómo Ver en EE. UU el Kentucky Oaks el viernes
|Plataforma
|Canal / App
|Detalles de la Transmisión
|Televisión
|USA Network
|Canal oficial para la transmisión en vivo del Oaks.
|Streaming
|Peacock
|Transmisión simultánea de toda la cartelera.
|Móviles / Tablets
|NBC Sports App
|Acceso en vivo para usuarios con cable o satélite.
|Especializado
|FanDuel TV
|Seguimiento minuto a minuto y análisis de expertos.