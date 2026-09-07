Desenmascarado el motivo real sobre la multa para el líder de los entrenadores en La Rinconada

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Este domingo, en el hipódromo La Rinconada, fue celebrada otra edición de la “Gala Hípica de Caracas” con la disputa de 14 pruebas que corresponden a la reunión 35 de la temporada, que incluye la edición XXVII Clásico “Propietarios La Rinconada”, XXI Clásico “Cruz del Ávila” y la XXI Clásico “Invitacional del Caribe”. Además, tuvo el tradicional y atractivo 5 y 6 nacional, que los ganadores recibieron una gran tajada.

Meridiano: Comisarios multan a Ricardo D’Angelo

La vigésima primera “Copa Invitacional del Caribe” (G1) que se disputó como la quinta válida para el 5y 6 nacional de este domingo en el Hipódromo La Rinconada, prueba que fue una victoria emocionante del ejemplar Astuto, se presentó como ejemplar retirado el ejemplar Rey Joaqín (número 9) presentado por el entrenador Ricardo D’Agenlo, quien es el líder actual de los preparadores en la capital.

Resolución de los comisarios: Multa

Según la resolución adoptada por la junta de comisarios de La Rinconada, en la página 13, realizan la siguiente observación sobre la INSCRIPCIÓN FUERA DE LAS CONDICIONES DEL LLAMADO:

“En virtud que el día martes 01/09/2026, durante el desarrollo de las inscripciones de los ejemplares que participarán en la Reunión Nº 035 a efectuarse el día domingo 06/09/2026, el entrenador RICCARDO D ANGELO, inscribió al ejemplar REY JOAQUÍN Nº 09, en el llamado Nº 03 XXI COPA “INVITACIONAL DEL CARIBE” (GI), y de acuerdo a lo establecido en el artículo 145 del Reglamento Nacional de Carreras, el cual expresa: “Los ejemplares castrados no podrán participar en las Carreras Clásicas Grado I”, siendo dichos ejemplares castrados, esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR al referido entrenador con MULTA por haber inscrito a su ejemplar fuera de las condiciones del llamado de acuerdo a lo establecido en los artículos 140 y 145 del Reglamento Nacional de Carreras.”