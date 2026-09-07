Conoce los nominados del Handicap de Las Américas Grado 1, en México

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Se adelantan los preparativos para la edición 81 del Handicap de Las Américas (G1), la carrera con más tradición en el Gigante de Sotelo que se correrá el próximo 19 de septiembre. Un total de 14 ejemplares ha sido nominado para la carrera más emblemática de la hípica mexicana.

Handicap de Las Américas llega a su edición 81

El Hipódromo de las Américas, que fue inaugurado el 6 de marzo de 1943, el Gigante de Sotelo presenta el Handicap de las Américas en su edición 81, el próximo sábado 19 de septiembre. La carrera más renombrada para los caballos de raza Pura Sangre en México, desde 1942, cuando tuvo lugar la primera edición y Molto Bene fue el ganador, hasta Claramont, que fue el vencedor de la pasada temporada.

Un total de 14 ejemplares nominados para este evento mexicano para la edición LXXXI Handicap de las Américas (GI) para ejemplares de tres y más años, en distancia de 1.800 metros sobre pista de tierra.

Ejemplares más destacados de la hípica mexicana

Entre sus ganadores históricos destaca Gay Dalton, primer ejemplar en conquistar el Handicap en dos ocasiones consecutivas, en 1944 y 1945. También sobresale Diamante Negro, único caballo que ha conseguido tres victorias, en 2014, 2015 y 2016. Este año, Claramont (USA), ganador de la pasada edición, busca meterse en el libro de los récords como doble ganador.

Los nominados son los siguientes en este orden de salida: