De las neblinas británicas al sol de Caracas: La huella imborrable de Hypocrite en el turf venezolano

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La historia del hipismo venezolano reserva un sitial de honor para Hypocrite, uno de los purasangres importados más excelsos que desfiló por nuestras pistas.

Este noble castaño, nacido en Inglaterra el 14 de abril de 1944, arribó a costas venezolanas en 1947 a bordo de un buque británico. Tras su desembarco, Don Rafael Guerra Navarro lo recibió en el extinto Hipódromo Nacional de El Paraíso, y fue adquirido por el empresario venezolano Don Federico de La Madriz y Pastor (de quien fuera el propietario del "crack inglés").

Campaña exitosa en El Paraíso: Debut y Gran Premio Clásico Simón Bolívar

Bajo la tutela del preparador Hubert Bouley, el nieto de Hyperion debutó y ganó en el antiguo óvalo caraqueño en septiembre de 1947 en una carrera de 1.200 metros. Aunque su estampa y velocidad inicial lo consagraron pronto como un ídolo de las mayorías, su mayor gloria llegó en el fondo.

El 24 de octubre de 1948, en una hazaña digna de elogio, conquistó la tercera edición del Gran Premio Clásico Simón Bolívar. En aquella tarde memorable, recorrió los dos kilómetros de la arena de El Paraíso con la conducción de Christian Rebolledo para sellar su inmortalidad.

Su campaña en Venezuela fue sencillamente abrumadora: 19 victorias en apenas 29 presentaciones. Sobre sus capacidades, el entrenador Hubert Bouley afirmó en una ocasión: “Hypocrite poseía un corazón de oro, una resistencia inquebrantable ante cualquier obstáculo y fue un campeón sin precedentes”. Su clase también cruzó fronteras, pues cumplió 18 actuaciones en los hipódromos de Estados Unidos antes de su retiro definitivo.

Inicio como Semental y fallecimiento

Luego fue llevado para la cría al Haras El Ávila. Allí se erigió como Líder Semental durante los años 1960, 1961, 1963 y 1964. De su linaje brotaron campeones y sementales de la talla de Hyparco, Rey Mago, Hy Dandy y Canelón, entre otros.

La tristeza embargó al turf criollo el 10 de agosto de 1966, fecha de su fallecimiento en el mencionado criadero caraqueño. Pese a su partida física, el "crack" inglés permanece en la memoria colectiva como el mejor ejemplar importado en la historia de nuestro país, cuya huella es, hasta hoy, imborrable.

Clásico Hypocrite: Programación R20 La Rinconada

Precisamente para rendir honor a Hypocrite este domingo 10 de mayo en el hipódromo La Rinconada se disputa la edición número 26 del clásico con su nombre, a la altura de la sexta competencia del ciclo no válido de la vigésima reunión del año, en distancia de la milla y reservada para caballos nacionales e importados de tres años más un premio adicional de 162.500 dólares a repartir, pautada para la 3:05 de la tarde.

La nómina oficial, está compuesta por cinco potros tresañeros, por lo que está selectiva servirá como preparatoria para el inicio de la Triple Corona Nacional.