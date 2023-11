Conoce la fija de Maykor Ibarra para este domingo en La Rinconada en la reunión 46

Como todos los miércoles, meridiano hizo presencia en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, con el fin de conocer las impresiones de los protagonistas que hacen vida en el óvalo de Coche.

En esta oportunidad, se conversó con el jinete profesional Maikor Ibarra, que tiene seis montas para el domingo en la reunión número 46 de la temporada, dentro del tercer meeting del año, que llega a su fecha 13.

Ibarra iniciará su jornada dominical de montas en la primera del programa, con el ejemplar Amboise del trainer Antonio Bellardi, del cual menciona: “Tuve la oportunidad de trabajarla, lo hizo bastante bien, esperemos a hacer una excelente carrera con esta yegua”.

Para la tercera carrera del programa, Ibarra montará al purasangre Python del trainer Jesús Alejandro Romero, sobre el cual señala: “Tiene excelentes condiciones, al igual que sus ajustes, no lo dejen por fuera de sus combinaciones, ya que podría estar decidiendo la carrera”, puntualiza.

Seguidamente, en la cuarta de la programación, donde se correrá, el Clásico Gradisco (GII), se hará caballero en el cuadrúpedo Master Shot, el primero de los cuatro caballos del entrenador Ramón García que va a llevar el domingo. “Está bastante bien, esperemos ganar el clásico”.

Luego en la quinta prueba de la tarde, guiará a la yegua Fantastic Shot, de la cual agrega: “Ya tengo un tercero y un segundo con ella, creo que le toca la carrera a ella, esta sería mi fija de todas mis montas para esta jornada del día domingo”.

En el Clásico Aviación Militar Bolivariana, se subirá al lomo de Yaqui Desing: “Primera vez que la voy a correr, no la he podido trabajarla, porque es un poco fuerte para entrenarla, pero he podido verla y se ve bastante bien”.

Por último, cierra con otra yegua de Ramón García, Magical Song en la última carrera de la tarde: “Es un caballo que estrena Gríngola (Gr), lo ha hecho bastante bien, su experiencia en esta distancia es bastante bueno, esperemos que el implemento Gríngola le caiga excelente y pueda ganar con esta yegua”, finaliza el látigo.