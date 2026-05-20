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La tarde de este miércoles se dio por finalizada la jornada de dos días de las subastas de Fasig Tipton del mes de mayo para potros de dos años en edad de correr con un nuevo récord en el average de precios de ventas para potros y el precio medio y que dejó a un potro del semental Flightline como el más costoso, al ser comprado en $2.1 millones de dólares el primer día.

Estados Unidos: Conoce cuánto gastó el agente venezolano en las subastas de Fasig Tipton

El agente venezolano Pedro Lanz que trabaja para varias cuadras de Estados Unidos se convirtió en el gran protagonista de las subastas de potros de dos años de mayo en Fasig Tipton, al comprar dos de los tres dosañeros más costosos del evento para el Stud KAS, propiedad del rey Abdullah Bin Abdulaziz.

La primera de las compras del agente venezolano Pedro Lanz para el KAS Stable (King Abdullah Sons (Hijos del Rey Abdullah) la realizó en la primera jornada con el potro con el HIP 54, un producto del semental Flightline en la matrona Bar of Gold, el cual costó $2.1 millones de dólares y fue consignado por Sequel, los agentes de Chester Brogman.

Luego, en la jornada de la tarde del miércoles, Lanz volvió a realizar una compra para los hijos de rey Abdulazic, al pujar y ganar por el dosañero con el HIP 357, el cual es un producto del semental Gun Runner en Modest Maven, el cual fue rematado en $1.375. millones de dólares.

Previamente, y en una compra aparte, Pedro Lanz habría comprado el HIP 234, un Maximus Mischief en Happy Road consignado por Hoppel LLC, y por el cual pagó $160.000 para sus propios interneses, según la página oficial de Fasig Tipton.

En total, entre las tres compras, el agente venezolano Pedro Lanz gastó $3.5 millones de dólares en los tres ejemplares, y dos de ellos, para el rey Andulaziz