Cipriano Gil iguala su mejor marca de victorias en Tampa Bay Downs

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La tarde de este viernes el hipódromo de Tampa Bay Downs tiene una programación de 10 carreras como parte del meeting de invierno primavera 2025-2026 en el óvalo de Oldsmar al sur de la Florida.

Estados Unidos: Cipriano Gil iguala su marca de victorias en el meeting de Tampa Bay Downs

En la segunda competencia de la tarde de este viernes se realizó un Allowance Optional Claiming de $56.500 en recorrido de 1.200 metros en arena para ejemplares de cuatro y más años donde la victoria fue para el purasangre Raging Fury, pensionado de Nolan Ramsey, contó con la conducción del jockey venezolano Cipriano Gil.

El tiempo oficial de la competencia fue de 1:09.50 y generó un dividendo de $9.40 a ganador, $4.40 el place y $3.20 el show de la carrera, mientras que fue acompañado por Roar of the Beast, el cual llegó segundo y Mr Penny Pincher finalizó tercero.

Es la primera victoria en el año para el purasangre en tres presentaciones que ha cumplido y la sexta en 24 carreras que ha cumplido y sobrepasa los $230.000 en dinero producido para sus propietarios.

Por su parte, para el jockey venezolano Cipriano Gil es su victoria 21 del año y la número 33 del meeting de Tampa Bay Downs el cual va a finalizar en el mes de abril. Con este triunfo, Gil alcanza su marca de triunfos que logró en su primera temporada completa en el recinto de Oldsmar, además de haber sobrepasado las ganancias que consiguió en el meeting anterior.

Al momento de esta nota, a Cipriano Gil aún le quedan dos montas, una en la séptima carrera y otra en la octava.