Cipriano Gil consigue su primer Hat Trick en Delaware Park

Suscríbete a nuestros canales

Varios hipódromos de Estados Unidos iniciaron sus programaciones oficiales del fin de semana. El óvalo de Delaware Park albergó una agenda de ocho carreras donde sobresalió el jinete profesional venezolano Cipriano Gil como la figura de la jornada, junto al mexicano Paco López.

Estados Unidos: Cipriano Gil logra su primer Hat Trick en Delaware Park

El jockey venezolano Cipriano Gil consolidó este jueves su primer Hat Trick profesional en el óvalo de Delaware Park. La hazaña comenzó en la segunda competencia del día, un Maiden Claiming de $24.000 para potras de tres años. Gil obtuvo la victoria sobre la yegua Missy Moosey, entrenada por Greg Compton. El ejemplar registró un tiempo de 1:13.50 en la distancia de 1.200 metros, con dividendos de $12.00, $4.40 y $3.20 respectivamente.

Posteriormente, en la tercera prueba de la jornada, se disputó un Starter Optional Claiming de $21.000 para potras y yeguas de tres o más años. Gil triunfó a bordo de World Builder, bajo la preparación de José Gallegos. La victoria registró un tiempo oficial de 1:44.20 en la pista de grama de 1.700 metros. El triunfo reportó pagos de $25.20 a ganador, $12.80 al place y $4.60 al show.

Para cerrar la tarde, en la octava competencia, el jockey venezolano aseguró la tripleta en un Claiming de $16.000 para ejemplares de tres o más años en distancia de 1.200 metros. Gil cruzó la meta en primer lugar con el purasangre This Run’s for You, presentado por el entrenador Josué. El tiempo definitivo fue de 1:12.06, con dividendos a pagar de $5.20 a ganador, $2.60 al place y $2.20 al show.

Con este resultado, el jinete venezolano Cipriano Gil firmó de forma oficial sus primeros tres triunfos en una misma jornada dentro del mítico óvalo de Delaware Park