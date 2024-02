Carlos Álvarez quiere sorprender el 5y6 el domingo en esta carrera (+Video)

La reunión número ocho del primer meeting de la temporada 2024, en el hipódromo La Rinconada, será este domingo 3 de marzo del 2024, con una agenda de diez carreras, donde no hay selectivas ni pruebas de grado, y el juego del 5y6 nacional, comenzará a jugarse desde la quinta prueba de la jornada.

El entrenador Carlos Álvarez participará mediante la presentación de dos purasangres que ha inscrito en la jornada dominical, y este miércoles conversó con Meridiano sobre las condiciones y posibilidades de sus pensionados en las distintas competencias que van.

El trainer tiene en la primera carrera a Spirit Connection, con la monta de Deyker Acosta, de este ejemplar Álvarez dijo lo siguiente: “Es un caballo que ha tenido demasiados problemas, no termina de mejorar, ya usamos todos los libros de trabajo con él, tiene buena salud, se tuvo que operar, pero le tengo fe, en que siga progresando”.

Y, por último, en la novena competencia del domingo, en prueba para hembras de cinco y más años, distancia de 1.200 metros, tiene a la yegua Dolcezza, también con Acosta en el lomo del ejemplar. Manifestó: “Si me busca bastante para este domingo, es una yegua difícil de correr, ya ha figurado en ese lote, no es que se vino a menos, sino que tiene mucho genio, hay que correr encima de ella, hay días en donde no le provoca correr, y no lo hace, esta vez va muy bien llevada, muy bien trabajada para esta carrera, va en esta prueba de reclamo, que no es muy lote más suave sino cómodo, y me gusta bastante para sorprender en este 5y6 del domingo”.