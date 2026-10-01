Ajustó 800 en 49.2 y reaparece fresco: El tumba-torres que promete la gran sorpresa en el cierre de La Rinconada

Todo está listo en el óvalo de La Rinconada para la reunión 39 de esta temporada 2026, pautada para este domingo 4 de octubre. A partir de la 1:00 de la tarde se correrán 13 emotivas competencias, con la mirada puesta en la séptima carrera, escenario del Clásico Jockey Club de Venezuela sobre 1.800 metros.

La Rinconada: El cierre del 5 y 6 promete muchas emociones

La decimotercera prueba del programa representa la sexta válida para el juego del 5 y 6 Nacional. Esta competencia reúne a caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores. La largada se dará a las 6:45 de la tarde con una nutrida nómina de 14 ejemplares inscritos de manera oficial.

Entre los aspirantes surge con fuerza el nombre de El Providencial, un purosangre que reaparece tras 112 días de inactividad. El pupilo de Fernando Parilli, defensor del Stud "Marco Antonio", busca su primera victoria en una prueba exigente ante rivales como Niño del Cielo, Don Ruben y King Fray. Para esta ocasión contará con la monta del fusta argentino Martín La Palma, ganador de más de 200 competencias en su país natal.

La Rinconada:Trabajo impecable en la jornada del miércoles

El presentado por Parilli dejó excelentes sensaciones durante los ejercicios del pasado miércoles 30 de septiembre en la pista caraqueña. En su apronte en silla, el ejemplar registró pasos de 24.1 y 36.3, hasta completar los 800 metros en 49.2. Asimismo, paró los 1.000 metros en 65.1 al tiro, siempre contenido por su traqueador y con un remate final de 12.4 en la recta.

Con este sólido trabajo previo, El Providencial alista un retorno por todo lo alto para retar a los principales cotizados y brindar un gran dividendo en la carrera de cierre.