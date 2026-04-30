Bob Baffert busca su tercer Pat Day Mile Stakes (G2) el sábado en Churchill Downs

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Bob Baffert, miembro del Salón de la Fama, destaca siempre por la cantidad de ejemplares que presenta en la semana del Derby. Es uno de los máximos triunfadores en la historia de la "Carrera de las Rosas" con seis lauros; este año persigue su séptima victoria con Potente o Litmus Test, además de su participación en el Pat Day Mile Stakes (G2).

Kentucky Derby: Bob Baffert por su tercer Pat Day Mile el sábado

La octava de las 13 competencias del sábado en Churchill Downs será una nueva edición del Pat Day Mile (G2). La prueba está reservada para potros de tres años en una distancia de 1.600 metros sobre arena, con un premio de $750.000 a repartir entre una nómina de 12 tresañeros.

Baffert, quien ya posee dos victorias en esta selectiva, presentará a Crude Velocity con la monta del francés Florent Geroux. en caso de conseguir el triunfo, el preparador alcanzaría su tercer lauro en la historia del evento e igualaría a Steven Asmussen y a Woodford Stephens como los ganadores en tres oportunidades de este stakes de grado y se colocaría a una victoria de Wayne Lukas (fallecido en el 2025).

Crude Velocity llega a la cita invicto en dos presentaciones realizadas en el óvalo de Santa Anita Park. El defensor de los colores de CSLR Racing acumula hasta el momento $84.000 en premios. En su última actuación, el pasado 4 de abril, registró una cifra de velocidad (Speed Figure) de 116 en un Allowance.

Como principal rival aparece el potro Englishman, de la entrenadora Cherie DeVaux. El ejemplar contará con la conducción del boricua José Luis Ortiz y también llega invicto en dos actuaciones, con ganancias superiores a los $100.000. Su triunfo más reciente ocurrió en un Allowance en el óvalo de Fair Grounds el 19 de marzo de este año.