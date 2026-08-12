Atención: Cambios de monta de Irad Ortiz Jr para este miércoles 12 de agosto

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Hoy comienza la séptima semana del Summer Meet en Saratoga Springs, New York, con la disputa de nueve carreras, que inician a la 1:10 p.m. hora venezolana. Como es sabido, el jinete Irad Ortiz Jr. no estará cumpliendo con sus compromisos de montas debido a una lesión de su tobillo izquierdo durante la jornada del Whitney Day.

Meridiano: Cambios de montas miércoles 12 de agosto

Hoy Saratoga, tiene prevista una cartelera de nueve carreras y el jinete Irad Ortiz Jr. no cumplirá con sus compromisos de monta este miércoles en el hipódromo de Saratoga Race Course debido a que se encuentra fuera de acción por lesión hasta el 22 de agosto.

Ortiz Jr. tenía programado participar en ocho de las nueve carreras de la cartelera de este miércoles, por lo que todas sus montas tuvieron que ser reasignadas a jinetes sustitutos de última hora en los reportes oficiales de la New York Racing Association (NYRA)

2ª carrera: Madison Moon cambia a Tyler Gaffalione

3.ª Carrera: Lots of Kisses cambia a José L. Ortiz

4ª. Carrera: Inexorable cambia a Kendrick Carmouche

5ª. Carrera: Artistic Success cambia a José L. Ortiz

6.ª Carrera: Yolo Train cambia a José L. Ortiz

7ª. Carrera: She’s Fast Money cambia a Junior Alvarado

8ª. Carrera: Brunch With Amy cambia a Kendrick Carmouche

9.ª Carrera: Bourbon Milk Punch sin anunciar…

Información tomada de Equibase.com