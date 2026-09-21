Así va la estadística de entrenadores en La Rinconada tras 37 fechas

El mes de septiembre vio este fin como se cumplió la tercera semana de acción del mes con la semana 37 de la temporada anual en el Hipódromo La Rinconada, con una jornada de 14 carreras, donde se disputaron dos clásicos para potros y potras de dos años nacionales en recorrido de 1.200 metros, como lo son el Victoreado (GIII) y el Lanzarina (GII).

La Rinconada: Carlos Luis Uzcátegui fue el entrenador más destacado de la reunión 37

El entrenador de purasangre de carreras, Carlos Luis Uzcátegui salió del slump personal que tenía con sus ejemplares y este domingo volvió a sobresalir, al conseguir tres victorias con sus ejemplares en sociedad con el Stud Big Valdi, y dos de ellas con el jinete profesional Francisco Quevedo y una con el experimentado Franklin Puello.

La primera de las victorias dominicales de Uzcátegui la alcanzó en la segunda de las selectivas de grado, el Clásico Lanzarina (GII) reservado para potras nacionales de dos años en distancia de 1.200 metros con la dosañera Meheble, una hija de Champlain en My Gold por Water Poet consigue su primer lauro como purasangre con un registro oficial de 74,3 y generó un gran dividendo de Bs. 2.754,08 a ganador con la silla del jinete profesional Francisco Quevedo.

Luego, en la quinta válida y en dupla con Quevedo nuevamente, Uzcátegui ganaría con la importada Employeeofthemonth con un tiempo oficial de 79 segundos exactos en 1.300 metros y dejó un pago de Bs.176,58.

Para cerrar en la sexta y última competencia, pero ahora con la silla de Franklin Puello Sr., sobre Truly You (USA), la cual dejó un tiempo oficial de 74 exactos para 1.200 metros y un pago de Bs.328,23 a ganador.

Entrenadores con más victorias en La Rinconada en el 2026.

Riccardo D’Angelo: 44 victorias.

Fernando Parilli Tota: 30 victorias.

Gabriel Márquez: 28 victorias.

Carlos Uzcátegui: 26 victorias.

Humberto Correia: 22 victorias.