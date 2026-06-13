Asi quedaron los resultados del sábado en Valencia 13-06-2026

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El hipódromo de Valencia tuvo este sábado 14 de junio la celebración de la reunión número 15 de la temporada 2026, con una programación de ocho carreras, donde en en ljuego del 5y6 Nacional, se disputó la tercera copa Carlos Perez Abarrio, la cual fue ganada por la yegua madura Stella Cadente y el Juego de las Mayorías volvió a tener un gran monto sellado de poco más de 95 millones de bolívares recaudados.

La Rinconada: Más destacados y resultados de las carreras en Valencia

El jinete profesional Francisco Quevedo y el entrenador Juan Carlos Perez Pérez fueron los más destacados de la fecha 15 del 2026 en el óvalo del Cabriales. Quevedo, quién además es el líder de victorias en la temporada valenciana, se lució con tres victorias en la tarde sabatina con los ejemplares, Strength Monster y Enchanteed Moon de Juan Carlos Perez Perez y Bella Antonella de Henfrick Alayon.

Por su parte, el juego del 5y6 nacional recaudó poco más de 95 millones de bolívares para quedar cerca del montó máximo de la temporada actual, el cual está en los 97 millones de bolívares conseguidos en la reunión número 14. Los cuadros ganadores con cinco caballos acertados fueron un total de 4.230 tickets ganadores, mientras que los tickets con los seis caballos de la fama, fueron un total de 436.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:70,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Conversión (1) 54 Osís Martínez 489.46 2 El Hacha (5) 54 F. Quevedo - 3 The Orphan (4) 51 J. García - 4 King Guerrero (2) 53.5 Fel. Velázquez - 5 Travieso (3) 55 J. Silva -

Entrenador:Renny Verástegui. Ganador:489.46 Places:110.00 y 110.00. Exacta: 883.66. Trifecta: 2.225.80. Superfecta: 4.434.52

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA:1.100 MTS - TPO:68.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Strength Monster (4) 55 Francisco Quevedo 159.08 2 Candoroso (3) 55 Ale, Briceño - 3 Skull Tropper (2) 55 E. Graciel - 4 Combination (5) 55 J. Moreno - 5 Futuro (6) 55 F.j.García -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 159.08. Places:110.00 y 110.00. Exacta: 325.85. Trifecta: 562.34. Superfecta: 2.720.01.

PRIMERA VÁLIDA- DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Draxler (7) 53 Juan.C Belisario 876.83 2 New Rocket (2) 53 J. Moreno - 3 Cassiusclay (6) 53 W. Veliz - 4 Norh Music (5) 53 J. Tuarez - 5 Caribeean Gold (8) 53 O.Guedez -

Entrenador:Yondel Calderón. Ganador:876.83. Places: 410.76 y 452,07. Exacta: 33.214,93. Trifecta:53.872,22. Superfecta:Sin aciertos.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:83.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Bella Antonella (8) 53 Francisco Quevedo 110.36 2 Nice Time (4) 50 J.D.Calicho - 3 Frida (3) 53 J.G.Hernández - 4 My Inflagging Mate (5) 51 J. Rijo - 5 Preciosa Dolores (1) 50 J. Vásquez

Entrenador:Henfrick Alayon. Ganador:110.36 Places:110.00 y 110.00. Exacta:489.96. Trifecta: 696.93. Superfecta: 1.962, 59. Triple Apuesta: 2.867,84. Pool de 4: 7.298,65.Doble Perfecta: Sin aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Skydive (2) 54.5 Osis Martínez 431.46 2 Ralfcristopher (7) 55.5 Ale. Briceño - 3 Gran Canelo (3) 53 J. Tuarez - 4 Carupano Six (9) 51 J.D Calicho - 5 Stockton (6) 55.5 F.J. García -

Entrenador:Alejandro Ortíz. Ganador: 431.46. Places: 364.60 y 114.02. Exacta: 954.33. Trifecta: 1667.08. Superfecta: 1.252.76.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Enchanted Moon (4) 55 Francisco Quevedo 269,35. 2 Legionaria (5) 50 C. Brito - 3 Rochy (3) 53 J. Moncada - 4 Metamorphosis (7) 51.5 R. Osorio - 5 Enigma (1) 53 Os. Martìnez -

Entrenador:Juan Carlos Pèrez Pèrez. Ganador: 269,35. Places: 132,71. y 129,64. Exacta: 575,31. Trifecta: 1.156,89. Superfecta: 10.634,30.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA:1.200 MTS - TPO:75

COPA CARLOS PÉREZ ABARRIO

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Stella Cadente (3) 55 Alejandro Briceño 181,53 2 Queen of South (6) 56 Os. Martínez - 3 Chipis Times (5) 54 F.J. García - 4 Amor Amor (1) 55 E. Guedez - 5 Sra Florencia (7) 54 Fel. Velázquez -

Entrenador:Jesús Carfunjol Jr.. Ganador: 181,53. Places: 110.00 y 110.00. Exacta: 391,82. Trifecta: 1.849,12 Superfecta:32.979,29

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:77.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 The Isaac (6) 51,5 Yamper González 295,30 2 Mi Guerrero (2) Sub 53 Ale. Briceño - 3 Ambasciatore (11) Sub 52 W. Veliz - 4 Mr. Bolinge (7) Sub 52 S. Yanez - 5 Strength Arnor (8) Baj 50 J. Rijo -

Entrenador:Jhony Briceño. Ganador: 295,30 Places: 119,06 y 110.00. Exacta: 533,83. Trifecta: 1.041,59. Superfecta: 2.922,17. Triple Apuesta: 1.155,74. Súper Pool de 4: 9.373,16. Doble Perfecta: 750,52. 5y6 Nacional *5* ( 4130) Bs. 3.233,78. 5y6 Nacional *6* (436) Bs. 118.154,86. Loto Hípico: 16.272.