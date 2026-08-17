Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park del lunes 17-8-2026

La jornada de este lunes en el hipódromo de Gulfstream Park fue la tercera cartelera de la decimonovena semana de este importante meeting de verano que forma parte del Royal Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.
NOTAS RELACIONADAS
Meridiano: Resultados hípicos para Gulfstream Park, Florida
La presente programación, sin pruebas stakes, inició a las 12:25 p.m hora venezolana. En esta jornada, los jinetes Pedro Peña, Miguel Ángel Vázquez y Diego Herrera lograron dos victorias cada uno. Mientras que el entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. es el más destacado de la jornada con dos triunfos. Mientras que los también criollos Ronald Coy y Rubén Sierra, sumaron un triunfo cada uno.
PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - Tapteta - TPO 1:05.32
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|
Bernardo's Legacy
|
E. González
|
18.80
|8.00
|4.20
|2
|1
|
D Rembrandt
|
S. Camacho, Jr.
|
20.40
|9.40
|3
|5
|
Sim Sala Bim
|
P. Peña
|3.40
Entrenador: J. F. Orseno
SEGUNDA CARRERA - 1.600 MTS - grama - TPO 1:35.18
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|
Quizler
|P. Peña
|
3.60
|2.60
|2.10
|2
|4
|
Always True
|E. González
|
5.40
|3.40
|3
|1
|
No More War
|
J. M. Ríos
|2.60
Entrenador: B. J. Chapman
TERCERA CARRERA - 1.700 MTS - tapeta - TPO 1:45.96
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|
Hippy Hippy Shake
|
D. A. Herrera
|
8.80
|4.00
|2.40
|2
|1
|List
|
A. Rahim Jasim
|
3.40
|2.20
|3
|5
|
Come On Poppi
|
P. Peña
|2.20
Entrenador: K. O'Connell
CUARTA CARRERA - 1.700 MTS - grama - TPO 1:41.00
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|
Team of Rivals
|
M. Angel Vásquez
|
5.00
|3.20
|2.20
|2
|4
|
Brigade Commander
|
M. J. Husbands
|
5.00
|3.20
|3
|7
|
Paris Surprise
|
L. Reyes
|3.00
Entrenador: J. J. Toner
QUINTA CARRERA - 1.000 MTS - tapeta - TPO 57.99
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|9
|
Fire On the Wire
|
P. Peña
|
5.40
|3.00
|2.20
|2
|7
|
Bella Jak
|
D. Boraco
|
7.80
|4.40
|3
|3
|
Kate the Smate
|M. Angel Vásquez
|2.20
Entrenador: V. Barboza, Jr.
SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.63
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|
Kinetic Stone
|M. Angel Vásquez
|
9.80
|2.60
|2.20
|2
|2
|
Cross Haste
|P. Peña
|2.20
|2.10
|3
|6
|
Holy Stick (CHI)
|
R. Maragh
|2.10
Entrenador: B. J. Chapman
SÉPTIMA CARRERA - 1.000 MTS - grama - TPO 55.02
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|
Great Venezuela
|
D. A. Herrera
|
4.00
|2.80
|2.10
|2
|7
|Braganza
|
J. E. Morelos
|
17.20
|8.80
|3
|5
|
Coco Abarrio
|
E. Pérez
|
2.60
Entrenador: V. Barboza, Jr.
OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:40.05
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Brooklyn Guy
|
J. E. Morelos
|
6.40
|2.40
|2.10
|2
|3
|Zozan
|
E. González
|
2.10
|2.10
|3
|5
|Other Level
|
Y. Torres
|3.60
Entrenador: R. Coy
NOVENA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:42.10
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|
Supreme Honor
|
R. Hughes
|
7.00
|3.40
|2.10
|2
|5
|
I Wish You Love
|
J. Torrealba
|
3.60
|2.40
|3
|4
|
One More Duke
|
M. Ángel Vásquez
|2.60
Entrenador: R. Sierra