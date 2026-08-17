Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park del lunes 17-8-2026

Nueve carreras fueron programadas para el cierre de la décima novena semana de Palm Beach

Por

Darwin Dumont
Lunes, 17 de agosto de 2026 a las 04:43 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park del lunes 17-8-2026
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este lunes en el hipódromo de Gulfstream Park fue la tercera cartelera de la decimonovena semana de este importante meeting de verano que forma parte del Royal Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

NOTAS RELACIONADAS

Meridiano: Resultados hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, sin pruebas stakes, inició a las 12:25 p.m hora venezolana. En esta jornada, los jinetes Pedro Peña, Miguel Ángel Vázquez y Diego Herrera lograron dos victorias cada uno. Mientras que el entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. es el más destacado de la jornada con dos triunfos. Mientras que los también criollos Ronald Coy y Rubén Sierra, sumaron un triunfo cada uno.

PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - Tapteta - TPO 1:05.32

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3

Bernardo's Legacy

E. González

18.80

 8.00 4.20
2 1

D Rembrandt

S. Camacho, Jr.

  

20.40

 9.40
3 5

Sim Sala Bim

P. Peña

     3.40

Entrenador: J. F. Orseno

SEGUNDA CARRERA - 1.600 MTS - grama - TPO 1:35.18

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6

Quizler

 P. Peña

3.60

 2.60 2.10
2 4

Always True

 E. González  

5.40

 3.40
3 1

No More War

J. M. Ríos

     2.60

Entrenador: B. J. Chapman

TERCERA CARRERA - 1.700 MTS - tapeta - TPO 1:45.96

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4

Hippy Hippy Shake

D. A. Herrera

8.80

 4.00 2.40
2 1 List

A. Rahim Jasim

  

3.40

 2.20
3 5

Come On Poppi

P. Peña

     2.20

Entrenador: K. O'Connell

CUARTA CARRERA - 1.700 MTS -  grama - TPO 1:41.00

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6

Team of Rivals

M. Angel Vásquez

5.00

 3.20 2.20
2 4

Brigade Commander

M. J. Husbands

  

5.00

 3.20
3 7

Paris Surprise

L. Reyes

     3.00

Entrenador: J. J. Toner

QUINTA CARRERA - 1.000 MTS - tapeta - TPO 57.99

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 9

Fire On the Wire

P. Peña

5.40

 3.00 2.20
2 7

Bella Jak

D. Boraco

  

7.80

 4.40
3 3

Kate the Smate

 M. Angel Vásquez     2.20

Entrenador: V. Barboza, Jr.

SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.63

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5

Kinetic Stone

 M. Angel Vásquez

9.80

 2.60 2.20
2 2

Cross Haste

 P. Peña   2.20 2.10
3 6

Holy Stick (CHI)

R. Maragh

     2.10

Entrenador: B. J. Chapman

SÉPTIMA CARRERA - 1.000 MTS - grama - TPO 55.02

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 8

Great Venezuela

D. A. Herrera

4.00

 2.80 2.10
2 7 Braganza

J. E. Morelos

  

17.20

 8.80
3 5

Coco Abarrio

E. Pérez

    

2.60

Entrenador: V. Barboza, Jr.

OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:40.05

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Brooklyn Guy

J. E. Morelos

6.40

 2.40 2.10
2 3 Zozan

E. González

  

2.10

 2.10
3 5 Other Level

Y. Torres

     3.60

Entrenador: R. Coy

NOVENA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:42.10

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2

Supreme Honor

R. Hughes

7.00

 3.40 2.10
2 5

I Wish You Love

J. Torrealba

  

3.60

 2.40
3 4

One More Duke

M. Ángel Vásquez

     2.60

Entrenador: R. Sierra

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?