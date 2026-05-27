Al ritmo de la Samba “Magic Man” llega a 57 victorias en Hong Kong

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Los hipódromos de Hong Kong, han sido uno de los más complicados para cualquier jinete. Sus reglas y doctrina de parte de las autoridades hípicas hacen que grandes jockeys del mundo esquiven ofertas de montas. Más reciente, lo ocurrido este domingo en Sha Tin, donde, James McDonald, recibió una multa y suspensión por conducción negligente, ocasionado tropiezos en la recta final el jinete brasileño Joao Moreira, mejor conocido como “Magic Man”.

Joao Moreira premio a la constancia, disciplina y respeto

Para correr en Hong Kong, se necesita más que constancia y disciplina, sobre los finos de carreras. El respeto a las leyes y la buena conducta sobre los ejemplares es parte del carácter de todos los jinetes que hacen vida en estos circuitos.

Joao Moreira, apodado internacionalmente como "Magic Man", es uno de los jinetes más talentosos y dominantes del turf mundial. Nacido el 26 de septiembre de 1983 en Curitiba, Brasil, ha consolidado una carrera legendaria gracias a su extraordinaria habilidad técnica y un promedio de victorias asombroso.

Moreira, la madrugada de este miércoles arribó a 57 victorias en el hipódromo de Happy Valley, tras lograr tres victorias. Joao donde se ha mantenido como uno de los mejores al igual que en el circuito de Sha Tin. Moreira, el domingo tuvo la oportunidad de quedarse con el Champions & Chater Cup (G1) el único que le falta a su colección.

Lastimosamente no pudo con Deep Monter, conseguir esta hazaña gracias a la habilidad de James McDonald, con Romantic Warrior, que le cerró el paso con una maniobra quizás arriesgada pero válida para defender lo que fue la triple corona para el hijo de Acclamation. Maniobra, que luego le ocasionó una multa y suspensión.

Una carrera de gran talento

Lo cierto del caso que Moreira, acumula más de 2,500 triunfos de por vida a nivel global. Su éxito trascendió fronteras al coronarse cuatro veces consecutivas campeón de jinetes en Singapur (2010-2013) y otras cuatro veces en el exigente circuito de Hong Kong (entre 2014 y 2021). Es mundialmente famoso por poseer el récord de ocho victorias en una sola jornada en tres países distintos: Brasil (2008), Singapur (2013) y Hong Kong (2017).

Entre sus conquistas de Grupo 1 más memorables sobresalen la Dubai Turf (2017), la Hong Kong Mile (2014) y el prestigioso Hong Kong Derby. En Sudamérica ha agigantado su leyenda al conquistar las pruebas reinas de la región conduciendo al campeón Obataye, incluyendo el Gran Premio Latinoamericano (G1), el Gran Premio Carlos Pellegrini (G1) en Argentina y el Gran Premio Ramírez en Uruguay.

Tuvo una jornada perfecta de 8-8: El 6 de septiembre de 2013, en el Hipódromo de Kranji, logró el récord mundial histórico del día perfecto al ganar las 8 carreras que disputó en una sola cartilla, sin registrar derrotas.

Récord de victorias en una temporada: Destrozó los registros locales al imponer una marca histórica de 170 victorias en la campaña 2016/17.

Los 100 triunfos más rápidos: Registró el récord del jinete en alcanzar más velozmente las 100 victorias en una sola temporada en el exigente circuito de la Hong Kong Jockey Club.

8 victorias en un día: El 5 de marzo de 2017, en el Hipódromo de Sha Tin, ganó 8 de las 10 carreras en las que montó, quebrando el récord histórico de la hípica de Hong Kong.

La Triple Corona de 4 años: En 2017 guio al ejemplar Rapper Dragon, convirtiéndose en el primer binomio de la historia en barrer las tres gemas de la serie clásica (Hong Kong Classic Mile, Classic Cup y el prestigioso Hong Kong Derby).