Iván Ramírez gana el Abierto Venezuela

Para Ramírez no fue complicado su transitar por el Abierto de Venezuela / foto cortesía

Miércoles 8| 11:00 am





REDACCIÓN MERIDIANO

El colombiano Iván Camilo Ramírez, ganó el XXXVI Abierto de Venezuela Copa Aerolíneas Estelar que se realizó en el Caracas Country Club con la participación de golfistas de Alemania, Colombia, México y Venezuela.

Para Ramírez no fue complicado su transitar por el Abierto de Venezuela porque ya conocía el campo de juego debido a que en esta instalación compitió en el Sudamericano Prejuvenil del año 2012, y le fue tan bien que ganó el torneo. Sin embargo, se unió a esta circunstancia su sobresaliente performance durante los cuatro días de competencia.

Iván Camilo Ramírez, llegó a Venezuela con el aval de haber clasificado durante el Abierto de Colombia para la DEV Series del PGA Tour Latinoamérica y luego de un año de haberse estrenado como profesional se lleva de Venezuela su primera victoria en el golf rentado, con rondas de 69, 64, 66 y 67 para totalizar 266 golpes (-18).

“La pasé excelente. Me invitaron hace dos meses y sin pensarlo dije que sí porque en este club a los 12 años gané mi sudamericano prejuvenil. Este club me trae muy buenos recuerdos”, dijo Iván Camilo Ramírez. “Muchísimas gracias a los patrocinadores de este evento, en especial a Aerolíneas Estelar y a la Federación Venezolana de Golf por hacer esto posible. Me volví profesional hace un año y medio y este es el primer título de muchos”.