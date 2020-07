No habrá espectadores en el US Open 2020

Golf

Miércoles 29| 1:35 pm





La Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA) ha anunciado este miércoles que no habrá espectadores en el 120 US Open, uno de los cuatro 'majors' del calendario y que se jugará en septiembre.



"Debido a las continuas preocupaciones de salud y seguridad por la pandemia de COVID-19 y en consulta con el estado de Nueva York, la USGA llevará a cabo el 120 Abierto de Estados Unidos del 14 al 20 de septiembre en el Winged Foot Golf Club en Mamaroneck (Nueva York) sin espectadores", señala la USGA.



El torneo iba a jugarse del 18 al 21 de junio, pero tuvo que aplazarse por la pandemia de coronavirus.



"Tras meses de consulta y planificación de escenarios con los funcionarios de salud locales y estatales, hemos decidido conjuntamente que la celebración del US Open sin espectadores proporcionará la mejor oportunidad de llevar a cabo el campeonato de forma segura para todos los involucrados", dice Mike Davis, máximo responsable de la USGA en la web oficial del organismo.



"Echaremos de menos la emoción de los aficionados y lo que su presencia aporta al campeonato. Estamos deseando darles la bienvenida de nuevo al futuro US Open", agrega.



Por la pandemia el Open Británico tuvo que cancelarse definitivamente en su edición de 2020 y tanto el US Open como el Campeonato PGA y el Masters fueron aplazados.



El PGA se jugará del 6 al 9 de agosto y el Masters, del 12 al 15 de noviembre. / EFE.