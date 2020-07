Bryson DeChambeau se proclama campeón y gana su primer título del año

DeChambeau, que acabó con el mejor registro de la jornada, tuvo ocho birdies, incluidos los tres co

Golf

Domingo 5| 6:48 pm





El estadounidense Bryson DeChambeau ratificó su favoritismo al ganar este domingo el título en el Rocket Mortgage Classic del PGA Tour tras concluir la cuarta y última ronda con un registro de 65 golpes (-7) y sumó 265 (-23).



DeChambeau, sexto en la clasificación mundial, que ha sorprendido al subir más de 15 kilos de peso durante el parón del coronavirus, logró por cuarta temporada consecutiva ganar al menos un título en el PGA Tour y el sexto desde que se convirtió en profesional en el 2016, que lo dejan con ocho.



"Tengo que darle las gracias a todos los que me apoyaron y creo que he completado un torneo pleno de confianza y buenas decisiones", declaró DeChambeau, de 26 años, un nativo de Modesto (California), que reside en Dallas (Texas).



DeChambeau, que acabó con el mejor registro de la jornada, tuvo ocho birdies, incluidos los tres consecutivos que logró al cierre del recorrido después de haber cometido un bogey en el hoyo 14.



El nuevo campeón del Rocket Morgage Classic, cuarto del PGA Tour desde que volvió la competición tras el parón por la pandemia del coronavirus, se llevó un premio en metálico de 1.350.000 dólares y 500 puntos para la clasificación mundial.



Mientras que su compatriota, el joven Mattew Wolff, de 21 años, una de las jóvenes promesas del golf estadounidense, que llegó a la última jornada como líder provisional, acabó segundo al entregar tarjeta de 71 golpes (-1) para sumar 265 (-20).



Otro golfista estadounidense, Kevin Kisner, de 36 años, 83 en la clasificación mundial, acabó tercero con 270 golpes (-18) que le dejaron con un premio de 517.500 dólares y 190 puntos FedEx.



Los ingleses Danny Willet, Tyrrel Hatton, el canadiense Adam Hadwin y el estadounidense Ryan Armour, con 272 golpes (-16), compartieron el cuarto puesto.



Willet, Hatton y Hadwin se llevaron un cheque de 300.000 dólares y 109 puntos para la clasificación mundial.



Los golfistas argentinos Fabián Gómez y Emiliano Grillo, que compitieron durante todo el torneo, lo acabaron en los puestos trigésimo y trigésimo noveno, respectivamente.



Gómez no tuvo la brillantez de la tercera jornada cuando entregó tarjeta de 66 golpes (-6) y apenas logró el par con 72 en la ronda dominical y la suma de 276 (-12) tras haber perdido 17 puestos en la clasificación.



El golfista argentino de 41 años se llevó un premio en metálico de 43.042 dólares y 23 puntos FedEx.



Mientras que Grillo, de 27 años, que entregó tarjeta de 70 golpes (-2) y sumó 277 (-11) que lo dejaron con un premio de 30.375 dólares y 15 puntos para la clasificación mundial, en la que ahora ocupa el puesto 127.



El próximo torneo del PGA Tour será el Workday Charity Open, que se va a disputar del 9 al 12 de julio en el Muirfield Village GC, de Dublin (Ohio) y será el quinto desde que se reanudó la competición tras la suspensión temporal por la pandemia del coronavirus.

EFE