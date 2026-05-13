PSG se corona campeón de la Ligue 1 y logra un hecho histórico

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Este miércoles 13 de mayo la cita estaba puesta para el PSG y su objetivo de sumar un nuevo título a sus vitrinas. El cuadro parisino solo tenía que puntuar y así terminó haciéndolo ante su similar del Lens.

La escuadra dirigida por Luis Enrique necesitó curiosamente de una gran actuación de su guardameta, Safonov, que mantuvo su arco en cero a base de un rendimiento estelar. Sobre todo, con el ímpetu que salió el Lens, que no quería ver coronar a su rival en su propia casa.

Esa primera parte fue dominada por el cuadro conocido como los de 'Sangre y oro', sin demasiado éxito en sus aspiraciones porque Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia pudieron hacer la tarea y adelantar a los suyos al 29'.

El francés se asoció con el georgiano, que se plantó frente al arco para anotar y dejar todo el asunto liguero resuelto, para ahora ponerse a pensar en la final de la Champions. Al final del compromiso llegó el definitivo 0-2, con el tanto de Ibrahim Mbaye al 90+3.

El PSG hace historia en Francia

Este título no es uno más para el equipo francés, pese a su dominio casi absoluto en los últimos años en el país. Justamente, se proclamado campeón de la Ligue 1 por decimocuarta vez en su historia, pero a su vez han logrado otro dato importante.

Y es que esta es la quinta conquista consecutiva que tienen del certamen doméstico, algo que no habían logrado anteriormente en la historia de la institución y que ahora pueden ufanarse, con una completa hegemonia.

A su vez, el equipo de Luis Enrique no solo celebra este galardón al palmarés de la entidad, sino que ahora ya podrán centrarse en preparar por completo la final de la Champions League ante el Arsenal, competición de la que son vigentes campeones.

Esa final está programada para el 30 de mayo con el Puskás Aréna de Budapest como epicentro y con el PSG como el principal favorito a revalidar el galardón continental.