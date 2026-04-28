Salah tendrá una despedida a la altura del Liverpool a pesar de la lesión

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El cierre de una de las eras más gloriosas en la historia moderna del Liverpool ha topado con un obstáculo inesperado. Tras nueve años de magia en Anfield, Mohamed Salah podría haber jugado sus últimos minutos con la camiseta "Red" debido a una inoportuna lesión. Sin embargo, para el capitán Virgil van Dijk, el legado del egipcio es tan inmenso que ni siquiera un retiro anticipado por problemas físicos podría empañar su adiós.

La incertidumbre tras el duelo ante el Crystal Palace

El pasado sábado, lo que debía ser una tarde de celebración tras la victoria 3-1 sobre el Crystal Palace, se tornó en preocupación. Salah tuvo que abandonar el terreno de juego con evidentes molestias en los isquiotibiales. A sus 33 años, y con solo cuatro partidos restantes para el final de la campaña, el tiempo es el peor enemigo del "Faraón".

Actualmente, el club se encuentra en vilo a la espera de los resultados de una resonancia magnética que determine la gravedad del daño. De confirmarse una rotura o un desgarro significativo, Salah no volvería a vestirse de corto antes de que expire su contrato este verano.

Las palabras del capitán: Calma en medio de la tormenta

Virgil van Dijk, líder del vestuario y testigo directo de la evolución de Salah, quiso restarle peso a la posibilidad de que el extremo no pueda despedirse desde el césped.

"Si te lesionas en esta etapa de la temporada, especialmente en su situación y con solo dos partidos más en casa, es normal que se te pasen mil cosas por la cabeza", comentó el central neerlandés. "Pero recibirá su despedida de todas formas. No creo que eso sea lo más importante ahora; no deberíamos obsesionarnos con el futuro inmediato".

Van Dijk también apeló a la conocida ética de trabajo del atacante: "Conociendo a Mo, sé que se recupera rápido. Con la gente adecuada a su alrededor, ya veremos qué pasa".

El legado de un gigante en Anfield

Independientemente de si los resultados médicos le permiten jugar un último partido ante su afición, los números de Salah lo sitúan en el Olimpo de Merseyside. Desde su llegada en 2017, su impacto ha sido devastador para las defensas rivales y bendito para las vitrinas del club:

Goleador histórico: Suma 257 goles en 440 partidos , una cifra que solo superan leyendas de la talla de Ian Rush y Roger Hunt.

Vitrina de trofeos: Fue la pieza angular para que el Liverpool conquistara la Champions League , además de romper la sequía con dos títulos de la Premier League .

Reconocimiento individual: Ha sido galardonado como el mejor jugador del año por sus compañeros en tres ocasiones (récord absoluto) y ostenta cuatro Botas de Oro de la liga inglesa.

Un adiós que trasciende lo físico

La salida de Salah marca el fin de un ciclo para el equipo dirigido actualmente por Arne Slot. El egipcio no solo fue un anotador implacable, sino el símbolo de la resiliencia y el retorno del Liverpool a la élite europea. Aunque el fútbol suele ser cruel con las despedidas, Anfield ya tiene preparada la ovación más grande de la década para el hombre que llegó de la Roma para convertirse en rey.