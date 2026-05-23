Más allá de las tácticas: La lección de liderazgo que Kompany aprendió de Guardiola

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El anuncio de la salida de Pep Guardiola del Manchester City ha generado reacciones de respeto en todo el mundo del fútbol, pero pocas tan personales como la de Vincent Kompany. El actual estratega del Bayern de Múnich, quien fue el capitán del City bajo el mando del técnico catalán durante tres temporadas, aprovechó su comparecencia en Berlín —previa a la final de la Copa de Alemania contra el Stuttgart— para reconocer el impacto profundo que Guardiola tuvo en su carrera profesional.

Kompany no dudó en describir su periodo bajo las órdenes de Pep como un auténtico "regalo", subrayando que, más allá de los trofeos, fue la mentalidad del español la que cimentó sus propias aspiraciones en los banquillos.

La semilla de una nueva vocación

"Tengo mi propia personalidad y mi propio carácter, pero la confianza y la convicción de que podía convertirme en entrenador: por eso, le debo mi gratitud a Pep", confesó el belga. Kompany recordó que su relación no siempre fue de una amistad cercana en el vestuario, pero destacó que su admiración por el estilo de liderazgo de Guardiola fue absoluta y constante.

Esta influencia ha dado frutos rápidamente. Desde que asumió el mando del Bayern en 2024, Kompany ha logrado consolidar un dominio inmediato con dos títulos consecutivos de la Bundesliga. Este sábado, el técnico busca sumar un nuevo trofeo a su palmarés temprano con la disputa de la Copa de Alemania, una oportunidad que él mismo atribuye, en gran medida, a la mentoría indirecta que recibió en Manchester.

Desmitificando el enfoque de Guardiola

Uno de los puntos más interesantes de la intervención de Kompany fue su defensa sobre la verdadera naturaleza de Guardiola. Para el belga, los análisis tácticos que suelen inundar las columnas de opinión ocultan el factor que realmente define al técnico catalán: su ambición insaciable.

"Se habla demasiado de tácticas o técnica. Para él, todo se reducía a ese deseo absoluto de ganarlo todo, sin importar la competición", explicó Kompany, quien recordó con éxito los títulos de la Premier League alcanzados bajo su mando en 2018 y 2019.

Un legado que trasciende números

El paso de Guardiola por el Manchester City, que concluye tras una década llena de éxitos —incluyendo seis títulos de Premier League y la tan ansiada Champions League—, deja una huella imborrable. Kompany no solo valora los títulos, sino el estándar de excelencia que Guardiola impuso en cada entrenamiento.

Ahora, con el belga liderando a uno de los clubes más poderosos del mundo, la filosofía de "ganar a toda costa" que absorbió en el Etihad Stadium parece estar replicándose en Múnich. El discípulo se prepara para una nueva final, demostrando que la mayor lección que aprendió de su mentor no fue cómo mover las piezas en el campo, sino cómo forjar un espíritu ganador inquebrantable.