¿Fichaje?: Leyenda de la Premier League le manda un mensaje al barcelonista Ronald Araújo

El inestable momento por el que pasa el Barcelona tiene a los grandes clubes de Europa con los ojos puestos sobre los mejores jugadores del club catalán para intentar pescar en rio revuelto. Uno de los clubes que quiere sacar oro del Barcelona es el Manchester United, es por eso que Rio Ferdinand, ex jugador y emblema de los "Red Devils" decidió hablar sobre Ronald Araújo.

Ferdinand, quien habló en el canal de Youtube Vibe with Five entró en el debate sobre lo que debería reforzar el Manchester United y cuales podrían ser los jugadores más idóneos, es por eso que el nombre de Ronald Araújo apareció en la conversación pero el mensaje del inglés no fue el que mucho fanáticos de Man Utd esperarían.

"Si soy un jugador como Ronald, que creo que tiene todos los atributos para ser uno de los mejores defensores del mundo, ¿por qué voy a ir al United?", se preguntaba Ferdinand. Las palabras del ex zaguero demuestran una clara insatisfacción con la actualidad del que fuera el club de sus amores.

Rio recalca el hecho de que prácticamente ningún jugador ha triunfado en el equipo rojo de la ciudad durante los últimos años: "Si te fijas bien, ¿qué jugador se fue al Manchester United y mejoró? Varane ha empeorado, Casemiro ha retrocedido ahora en su valor y valía. Todavía obtendrías un buen dinero por Bruno Fernandes, pero es el único".

El jugador dejó claro que si el estuviese en la posición del uruguayo no arriesgaría su carrera por un a club donde es muy improbable que las cosas le salgan bien.