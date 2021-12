Salomón Rondón sale lesionado en la derrota del Everton

Redacción Meridiano

La derrota en el Derbi de Merseyside en la Premier League por 1-4 entre el Everton y Liverpool no fue la única mala noticia para Rafa Benítez. A los 59 minutos de la segunda parte, el venezolano Salomón Rondón tuvo que abandonar el campo de juego. Jordan Henderson, Mohamed Salah (x2) y Diogo Jota golearon para los 'Reds', Demarai Gray marcó para los 'Toffees'

Rondón había comenzado el partido como titular, pero no pudo completar los 90 minutos tras sentir molestias y se retiró con el marcador 1-2. Benítez comentó después del encuentro que Rondón sintió una molestia en el tendón de la corva y espera que los fisios del club determinen el alcance de la lesión.

59' We're forced into our first change as Rondon, who has been excellent tonight, is unable to continue. Let's go, @anthonygordon24!



🔵 1-2 🔴 #EVELIV pic.twitter.com/dbYHlEU0p5