El debut de Cristiano no se podrá ver en Inglaterra

Premier League

Miércoles 8| 8:40 am





El posible debut de Cristiano Ronaldo este fin de semana con la camiseta del Manchester United no será televisado en ninguna cadena del Reino Unido debido al 'apagón' de las 15:00 de la tarde por el que ningún encuentro de esa hora es retransmitido.



Esta medida, vigente desde los años 60, está encaminada a promover la afluencia de público a los estadios, sobre todo en las ligas menores, evitando que los aficionados prefieran quedarse en casa viendo el partido por televisión.



Esto afectará a los que deseen ver a Cristiano Ronaldo volverse a vestir con los colores del Manchester United este sábado en Old Trafford contra el Newcastle United. puesto que ninguno de los partidos de las 15:00 será retransmitido.



Con la vuelta del público a los estadios esta temporada (el aforo permitido es del 100 %), la suspensión temporal del 'blackout' ha terminado y los encuentros de esa franja horario no se verán en ninguna cadena británica, pero sí fuera del país.



El futbolista portugués podría estar listo para saltar al césped este fin de semana, después de que hoy haya aparecido para su segunda sesión de entrenamiento consecutivas, tras reunirse este martes con Ole Gunnar Solskjaer en la ciudad deportiva de Carrington. El jugador luso recibió permiso para viajar a Mánchester y conocer a sus nuevos compañeros al estar suspendido en el duelo que enfrentará a su selección contra Azerbaiján. / EFE