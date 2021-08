Greenwood desatasca al United a la espera de Cristiano

Premier League

Domingo 29| 1:53 pm





EFE

El joven canterano Mason Greenwood desatascó en el Molineux Stadium ante el Wolverhampton al Manchester United (0-1) que sumó su segundo triunfo en la Premier a la espera de que la llegada de Cristiano Ronaldo refuerce las expectativas del equipo de Ole Gunnar Solksjaer.



El retorno de Cristiano es un aliciente nuevo para el Manchester United. Los reds apuntalan su plantel con el astro portugués, garantía de gol en todos los equipos en los que ha estado.



Todavía sin Ronaldo, cuyo fichaje se concretó hace solo unos días, el Manchester United acometió la visita al campo de los Wolves que sufrieron su tercera derrota seguida. Aún no ha puntuado el equipo de Bruno Lage y forma parte de la cola de la tabla.



Los Wolves resistieron sin excesivos problemas durante gran parte del partido. El dominio fue siempre 'red' pero las ocasiones cayeron con cuentagotas.



Solksjaer, de hecho, recurrió en la segunda parte al uruguayo Edinson Cavani y al francés Anthony Martial, jugadores reputados que no tuvieron una incidencia decisiva en el choque.



Fue determinante otra vez Greenwood que recogió un balón cerca del área local, buscó el espacio y cruzó un tiro que rebasó al meta portugués Jose Sá.



No tuvo capacidad de reacción el Wolverhampton que en las pocas aproximaciones que disfrutó se topó con David De Gea. No disipó las dudas a pesar del triunfo el Manchester United, que espera a Cristiano Ronaldo como solución.