Bielsa renueva con el Leeds

Premier League

Jueves 12





EFE.

El técnico argentino Marcelo Bielsa renovó su contrato con el Leeds United, hasta el 2022, y por primera vez en su carrera iniciará una cuarta temporada en un mismo club, al que llegó en 2018 en el Championship (Segunda división inglesa) y condujo al ascenso a la elite del fútbol inglés.



"La renovación ya está resuelta, solo falta la firma", confesó en rueda de prensa Bielsa antes del anuncio oficial del club. Lo hizo el Leeds de forma original en las redes sociales, con la firma del técnico en un papel posado sobre el taburete azul en el que se sienta en la zona técnica en los partidos.



Bielsa, de 66 años, cumplió el reto de devolver al Leeds a la Premier League tras dos años del club inglés en el segundo escalón del fútbol inglés. "Transformó por completo la suerte del club en el campo, creando una filosofía de ataque única e implacable", resaltó el Leeds en su comunicado.



Resalta el club la brillantez del equipo de Bielsa en su regreso a la elite, en una temporada que cerraron novenos, la mejor clasificación de los 16 últimos años y "la mayor puntuación de un equipo recién ascendido en la Premier League desde la campaña 2000/01".



El técnico argentino ha dirigido 140 partidos al Leeds y presenta un porcentaje de victorias del 52,85%. "Estoy en un club extraordinario. No es frecuente que haya un equipo que destine tanto volumen de inversión a la mejora del entrenamiento y a las herramientas de un técnico para preparar a sus jugadores en las mejores condiciones", resaltó Bielsa que renueva confesando estar "impresionado" con el Leeds.



El primer partido oficial de la temporada, ya renovado el contrato de Bielsa por un año más, lo disputará el Leeds en Old Trafford ante el Manchester United. El central español Diego Llorente no llega a tiempo y se perderá las dos primeras semanas de la temporada.