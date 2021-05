El entrenador del Tottenham no conoce el futuro de Harry Kane

Premier League

Martes 18| 10:19 am





Ryan Mason, entrenador del Tottenham Hotspur, negó conocer el futuro del delantero Harry Kane, después de que este pidiera al club su salida este verano.



Mason, que sucedió en el cargo a José Mourinho y que se mantendrá en él hasta final de temporada, negó estar al tanto de los rumores que sitúan a Kane fuera del equipo al final de esta campaña.



"Lo que he hablado con Harry ha sido sobre el partido del otro día y también sobre la preparación para mañana. No sé más", dijo Mason, en la previa del duelo contra el Aston Villa de la Premier League.



"Harry está al 100 % comprometido con el club para lo que queda de temporada. Ama al equipo. Ha estado aquí desde que era muy joven y ha ido escalando categorías. Estoy seguro que los aficionados estarán muy contentos de verle jugar", apuntó.



Kane, según informaron medios ingleses, estaría dispuesto a abandonar el Tottenham este verano y unirse a otro equipo de la Premier League. El conjunto de Londres no ha logrado ganar un solo título en los últimos 13 años y la temporada que viene no participará en la Liga de Campeones. EFE