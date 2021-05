Cantona y Keane se unen al Salón de la Fama de la Premier League

Premier League

Martes 18| 10:01 am





Los exjugadores del Manchester United Eric Cantona y Roy Keane han sido elegidos para entrar en el Salón de la Fama de la Premier League, tras imponerse en las votaciones a otros 21 candidatos.



Cantona marcó 70 goles en 156 partidos con el United y ganó la liga en cuatro ocasiones antes de retirarse en 1997, mientras que Keane disputó 366 encuentros en la Premier y ganó siete títulos ligueros.



Este reconocimiento premia a los jugadores que han demostrado un excepcional desempeño dentro del campo y han registrado una importante contribución a la competición desde que esta pasara a conocerse como Premier League en 1992.



"Estoy muy feliz y muy orgulloso", dijo Cantona. "Pero al mismo tiempo no estoy sorprendido. Me habría sorprendido que no me eligieran", dijo el francés.



"Me siento muy afortunado de haber sido admitido, pero solo he podido ser elegido gracias a los jugadores con los que jugué", apuntó Keane.



Otros cuatro jugadores serán anunciados para el Salón de la Fama a lo largo de esta semana. EFE