Ferrán Torres pide plaza en la final de la Liga de Campeones con un triplete

(EFE).- El atacante español Ferrán Torres dejó claro a Pep Guardiola que quiere jugar la final de la Liga de Campeones que enfrentará el próximo 29 de mayo al Manchester City con el Chelsea, tras liderar este viernes la victoria (3-4) del conjunto “citizen” en el campo del Newcastle con un triplete.



Tres goles que evidenciaron el enorme talento que atesora el joven internacional español, que firmó en St. James Park el que será uno de los mejores tantos de la temporada en la Liga inglesa.



Pocos goles pueden rivalizar con la plasticidad y la estética del primer tanto de Ferrán Torres, que estableció a los 42 minutos el momentáneo 1-2 al resolver con un sensacional remate de espuela un lanzamiento de falta botado por el alemán Ilkay Gundogan.



Un tanto que no aplacó la voracidad del atacante español que en la segunda parte sentenció el triunfo del Manchester City con un doblete en los segundos 45 minutos.



Y es que el Newcastle, con un estilo radicalmente antagónico al propuesto por los de Pep Guardiola, le puso las cosas muy difíciles al City, que vio como las “urracas” se situaron hasta en dos ocasiones por delante en el marcador.



Los de Steve Bruce demostraron que se puede ser igualmente peligroso sin necesidad de apenas disponer el balón.



De hecho, los locales en su primera aproximación al área rival se pusieron a los 25 minutos por delante en el tanteador (1-0) con un gol de cabeza del central sueco Emil Krafth tras ganarle claramente la partida a Nathan Ake en un saque de esquina



Una ventaja que el Newcastle pudo doblar diez minutos después en un lanzamiento de falta de Jonjo Shelvey que se estrelló en el larguero.



Más fortuna tuvo el Manchester City que vio como el lateral portugués Joao Cancelo igualaba la contienda (1-1) a los 39 minutos con un lanzamiento que se coló en la portería tras tocar en un defensa rival.



Anticipo del sensacional tanto de Ferrán Torres que con su soberbio tanto de espuela (1-2) parecía reconducir definitivamente la contienda para los de Pep Guardiola.



Pero el Newcastle aún no había dicho su última palabra y si en la prolongación del primer tiempo puso de nuevo las tablas (2-2) con un gol de penalti del brasileño Joelinton, a los 17 minutos de la segunda mitad se volvió a poner por delante en el marcador con un gol de Joseph Willock.



El delantero local estableció a los 62 minutos el 3-2 tras recoger el rechace del portero Scott Carson a un lanzamiento de pena máxima que el propio Willock no había sido capaz de transformar en primera instancia.



Un gol que pareció enrabietar al Manchester City y, sobre todo, al español Ferrán Torres, que en los siguientes cuatro minutos otorgó el triunfo (3-4) a los visitantes con dos goles prácticamente consecutivos.



Si en el 64 Torres demostró su capacidad de llegada para convertir en el 3-3 un centro del brasileño Gabriel Jesus, dos minutos después, en el 66, el español demostró su oportunismo tras convertir un balón rechazado por el poste en el definitivo 3-4.



Goles que permitieron al Manchester City festejar el título de Liga que conquistó el pasado martes estableciendo un nuevo récord de victorias consecutivas a domicilio en la Premier League, tras sumar este viernes en St. James Park su duodécimo triunfo seguido como visitante en el presente curso.



Un récord que estará vinculado siempre al nombre de Ferrán Torres, que dejó claro a Pep Guardiola con su triplete que quiere ser uno de los once elegidos que salten de inicio al campo del Dragao de Oporto en la final de la Liga de Campeones.EFEE