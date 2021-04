Guardiola: "He estado en grandes clubes, por eso he ganado tanto"

Premier League

Domingo 25| 2:20 pm





Pep Guardiola, que este domingo logró su trofeo número 30 como entrenador, aseguró que el haber estado en grandes clubes durante toda su carrera ha hecho mucho más fácil ganar títulos.



El técnico español, que en sus trece años en los banquillos ha pasado por Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City, sumó su trigésimo título este domingo en la Copa de la Liga ante el Tottenham Hotspur.



"Es genial. Siempre he estado en grandes clubes y eso lo ha hecho mucho más fácil", dijo Guardiola a Sky Sports.



El partido estuvo marcado por la presencia de 8.000 aficionados en la grada, récord de asistencia en Inglatera desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado.



"No es como si estuviera lleno, pero ha sido increíble escuchar su apoyo de nuevo. Estamos muy contentos de haber ganado esta competición por cuarta vez consecutiva. Fuimos a por el partido y creamos varias ocasiones", apuntó.



El encuentro se decidió en los minutos finales gracias a un cabezazo de Aymeric Laporte.



"No habíamos tenido mucho tiempo para prepararnos. Sabíamos lo que teníamos que hacer y tratar de recuperarnos. Es duro, pero es lo que hay, el calendario es así", afirmó Guardiola.

EFE