De Bruyne, renovación por 'Big Data'

Jueves 8| 9:50 am





Los clubes de la Premier League se gastaron entre febrero de 2020 y febrero de 2021 más de 270 millones de euros en pagos a agentes. Para saltarse este intermediario y ponderar su valor con datos y no con las artes negociadoras de una persona, Kevin De Bruyne, el mejor jugador del Manchester City, exigió su renovación en torno al 'Big Data'.



El belga acudió a la renovación acompañado -de forma remota eso sí- de su padre y su abogado, pero no de su agente. En lugar de confiar su futuro, ligado a los ingleses hasta, por lo menos 2025, a las manos de un intermediario, fichó a analistas de datos, que ponderarían su rendimiento, su valor en el mercado y su potencial en el Manchester City.



"Si te doy tanto, valgo tanto", es el argumento que utilizó un De Bruyne que logró que su salario aumentase hasta ser el jugador mejor pagado de la competición. Según los medios ingleses, el centrocampista percibirá 385.000 libras (445.000 euros) a la semana, lo que supone situarse por encima del contrato del español David de Gea, que firmó una extensión en 2019 que incrementaba su salario hasta las 375.000 libras (434.000 euros).



Y es que De Bruyne es uno de los primeros jugadores en confiar en estas herramientas para blindar su futuro. Quizás porque en 2020 perdió la confianza en su agente de toda la vida, Patrick De Koster, arrestado por fraude y blanqueo de dinero o quizás porque igual que el fútbol avanza imparable en el uso de métricas como el 'Expected Goals' para contar lo que ocurre en el terreno de juego, las negociaciones también se verán afectadas por las estadísticas.



Junto a su padre, dos analistas compilaron un fichero lleno de datos y estadísticas que mostrar a Txiki Begiristáin en la negociación y con el que elevar la retribución anual del belga hasta los 20 millones de libras.



Un triunfo que puede abrir la puerta a que más futbolistas confíen en esta estrategia en lugar de fiarlo todo a las artes de los agentes. El Manchester City, en el periodo entre febrero de 2020 y febrero de 2021, tuvo que pagar casi 30 millones de libras en comisiones a intermediarios.



Las 16 asistencias y 8 goles de De Bruyne esta temporada, así como su ambición por conquistar la Champions League a sus 29 años, han sido de mayor ayuda al belga que los Mino Raiola, Jonathan Barnett o Jorge Mendes, quienes se reparten el pastel mundial de la transacciones de futbolistas.



Con cuatro años aún de contrato, De Bruyne aspira a engordar un palmarés en el que ya lucen sus dos Premier League -a punto de sumar una tercera-, sus cuatro Copas de la Liga y una FA Cup.



"Este club está hecho para el éxito. Me ofrece todo lo que necesito para maximizar mis actuaciones, así que firmar este contrato fue una decisión rápida. Estoy jugando el mejor fútbol de mi carrera y sinceramente creo que lo mejor está por llegar. Ahora mismo estoy centrado que alcancemos nuestros objetivos esta temporada. Nuestros resultados han sido excelentes hasta ahora, pero tenemos que asegurarnos de que acabamos la temporada con los trofeos que merecemos", dijo De Bruyne. EFE