El Manchester City dejó de ganar 146 millones de euros por la pandemia

Premier League

Martes 6| 1:01 pm





El Manchester City dejó de ganar 126 millones de libras (146 millones de euros) durante la temporada 2019-2020 por el impacto económico de la pandemia de la COVID-19.



Los ingresos del club inglés cayeron un 11 %, hasta 478 millones de libras (557 millones de euros), la temporada pasada debido a una reducción en los ingresos por partidos y por los derechos televisivos.



La temporada 2019-2020 se suspendió desde marzo hasta junio y se reanudó sin público en los estadios y con la reducción por parte de los operadores televisivos del dinero aportado por los derechos.



Además, al haber terminado tan tarde la campaña, los ingresos procedentes de sus actuaciones en la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa de Inglaterra no se tendrán en cuenta hasta la próxima presentación de resultados.



Lo mismo ocurre con la venta de jugadores como Leroy Sané, que se marchó al Bayern de Múnich por más de 50 millones de euros.



"Las cuentas del ejercicio 2019-2020 no son la mejor representación de la realidad. Una mejor imagen económica de los tiempos de la covid se podrá dar al final de esta temporada, cuando se normalice la situación", explicó el presidente ejecutivo del club, Ferran Soriano.



Este informe de resultados llega días después de que el entrenador español Pep Guardiola asegurara en rueda de prensa que el Manchester City no se puede permitir desembolsar grandes cifras por un delantero que sustituya a Sergio Agüero debido al impacto de la COVID-19 en sus finanzas. EFE