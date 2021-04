La árbitra Rebecca Welch hace historia en el fútbol inglés

Premier League

Lunes 5





Rebecca Welch ha hecho historia este lunes en el fútbol inglés al ser la primera árbitra en dirigir un partido profesional de categoría masculina, el Harrogate-Port Vale, de la League Two (cuarta división).



Nacida en Washington (norte) hace 37 años, fue designada tras sus buenas actuaciones durante toda la temporada y su nombramiento fue aprobado por los responsables del colectivo arbitral, Mike Riley y Mike Jones.



Es la primera elegida para un encuentro profesional en el Reino Unido.



En 2010, Amy Fearn dirigió los últimos veinte minutos de un encuentro de la segunda categoría entre el Coventry y el Nottingham Forest por la lesión del árbitro titular.



Welch, que ya tuvo la oportunidad de dirigir la final de la Copa inglesa femenina en Wembley en 2017, calificó esta designación como "el mayor éxito" de su carrera y señaló que cuando decidió ser árbitra hace once años no podía imaginarese ser la primera colegiada en alcanzar este logro.



Trabajadora del Servicio Nacional de Salud hace unos años -prevé volver cuando termine su carrera en el arbitraje-, jugó al fútbol de pequeña y se formó en el arbitraje en la Asociación de Durham.



Comenzó a dirigir en partidos universitarios y tras llegar a la Superliga femenina en diciembre del pasado año fue incluida en la lista de elite de mujeres de la UEFA. EFE