Klopp descarta al Liverpool para la Premier

Premier League

Sábado 13| 2:51 pm





Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, descartó a su equipo en la lucha por la Premier League después de la derrota de este sábado ante el Leicester City.



Preguntado sobre si el Liverpool ha concedido definitivamente cualquier opción de ser campeón, Klopp fue tajante: "Sí".



"No creo que podamos reducir la distancia este año, si te soy sincero. Tenemos que ganar muchos partidos", apuntó el alemán.



"Lo que tenemos que hacer es evitar cometer errores y la falta de entendimiento. En dos de los goles hoy no lo hicimos y por eso les permitidos marcar. Los resultados están muy relaciones con cómo juegas y hoy por ejemplo merecimos ganar durante buena parte del partido, si no fuera por los dos errores que cometimos al final", explicó Klopp.



Con la derrota de este sábado, el Liverpool se queda a diez puntos del Manchester City con dos partidos más. EFE