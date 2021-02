Guardiola: "Me gusta mucho el club, estoy rodeado de amigos"

Premier League

El técnico español del Manchester City Pep Guardiola aseguró en una entrevista a DAZN que le gusta "mucho" el club, destacó que está "rodeado de amigos que trabajan muy bien" y con los que tiene "buena conexión" y reflejó sus "ganas de entrenar" en una liga "increíble" como la Premier League.



El entrenador del Manchester City explicó las razones que le llevan a querer seguir en la entidad: "Me gusta estar aquí, me gusta mucho el club, estoy rodeado de amigos que trabajan muy bien y tenemos buena conexión".



"La Premier League es una liga increíble y aún tengo ganas de entrenar", dijo el catalán.



En relación a esta temporada, en la que su equipo ostenta el liderato con 50 puntos -cinco más que el Manchester United-, Guardiola comentó: "Ahora sí que parece ser como la Premier que siempre decían que había sido, en la que cualquiera podía ganar en cualquier campo y cualquier rival te podía ganar".



Preguntado por los futbolistas de la cantera 'citizen', Pep Guardiola indicó que le dan al equipo "algo que no te da otro jugador que viene de fuera, en el sentido de pertenencia". "Ojalá pudiéramos jugar con muchos más de ellos", deseó.



También destacó como punto común entre "todos los grandes jugadores" que ha visto a lo largo de su carrera que "en las cosas que en teoría son más simples, no se equivocan nunca". EFE