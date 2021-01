Wayne Rooney cuelga las botas para dirigir el banquillo del Derby County

Premier League

Viernes 15| 11:36 am





Wayne Rooney confirmó este viernes su retirada oficial como futbolista, a los 35 años, para dirigir el banquillo del Derby County, de la segunda división inglesa (Championship).



El club informó hoy de que el exdelantero del Manchester United será su técnico durante dos años y medio, tras haber estado a cargo del equipo de forma provisional desde el pasado 14 de noviembre, al ser cesado Phillip Cocu.



Desde entonces, el antiguo internacional inglés, considerado como uno de los mejores jugadores de su generación en las islas británicas, ha dirigido nueve partidos desde la banda, de los cuales ha ganado tres, ha empatado cuatro y ha perdido dos.



"Aunque tenía otras ofertas, supe de forma instintiva que el Derby County era el sitio para mí", afirmó Rooney.



"Tener la oportunidad de seguir los pasos de gente como Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard y Phillip Cocu es un verdadero honor. Puedo prometer a todo el mundo involucrado en este club, así como a los aficionados, que no dejaré piedra sin remover para lograr el potencial del que he sido testigo en los últimos doce meses en este club histórico", agregó.



El exseleccionador inglés David Moyes, que ofreció la primera oportunidad a Rooney para jugar en el Everton cuando tenía 16 años, indicó por su parte que "si ha decidido dejar de jugar", lo "habrá hecho por las razones correctas".



"Se va a encontrar en un mundo completamente diferente. No todos los grandes jugadores han llegado a ser los mejores entrenadores, pero la pasión de Wayne por este deporte, su motivación y su actitud son la mejor garantía para su éxito", sostuvo.

EFE