Pogba sitúa líder al Manchester United con una espectacular volea

Premier League

Martes 12| 7:54 pm





Redacción deportes. Un espectacular tanto de volea del francés Paul Pogba permitió al Manchester United situarse como nuevo líder de la Liga inglesa, tras imponerse este martes por 0-1 en su visita al campo del Burnley.



Un gol que premió la insistencia de los del noruego Ole Gunnar Solskjaer, que pese a sufrir en el arranque con la presión adelantada del conjunto local, acabaron convirtiendo el encuentro en un auténtico monólogo.



Especialmente en la segunda mitad, en la que el Manchester United arrinconó en su propio campo a un Burnley que bastante hizo con resistir durante setenta y un minutos el asedio al que le sometieron los “diablos rojos”.



Nada pudieron hacer, sin embargo, los “clarets” por impedir el tanto de Paul Pogba, que certificó con una espectacular volea el triunfo del United.



Un sensacional remate con el que Pogba culminó el no menos sobresaliente pase de Marcus Rashford, que esperó a la llegada del francés para ponerle un inmejorable balón en el borde del área para que Paul Pogba estableciese el definitivo 0-1.



Triunfo que permitirá al Manchester United llegar con una renta de tres puntos sobre el Liverpool, segundo clasificado, en el encuentro que disputarán ambos conjuntos el próximo domingo en Anfield.



Si la jornada fue inmejorable para el United, que además del liderato vio cómo reapareció el delantero uruguayo Edinson Cavani, tras cumplir la sanción de tres partidos por sus supuestos comentarios racistas a través de las redes sociales, no menos fructífera fue para el Everton.



El conjunto del italiano Carlo Ancelotti, en el que volvieron a formar como titulares los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina, se situó en puestos de Liga de Campeones, tras doblegar por 1-2 al Wolverhampton.



Un triunfo que el Everton, pese a adelantarse a los seis minutos del nigeriano Alex Iwobi, no pudo cantar definitivamente hasta que faltaban trece minutos para la conclusión gracias al tanto de cabeza del central Michael Kane, que firmó el 1-2.



Por su parte, el Sheffield United sumó su primer triunfo del curso, tras imponerse este lunes por 1-0 a un Newcastle, incapaz de reponerse a la expulsión del centrocampista escocés Ryan Fraser en el último minuto de la primera parte.



Una superioridad numérica que los “blades” no desaprovecharon para estrenar su casillero de victorias al transformar Billy Sharp un penalti cometido a los 73 por el argentino Federico Fernández, tras tocar el balón con una mano en el área.



Triunfo que no impedirá al Sheffield United seguir ocupando una jornada más la última plaza de la clasificación, todavía uy lejos de la salvación de la que le separan en este momento nueve puntos. EFE