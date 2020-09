Robertson: Ojalá Messi no venga a la Premier, no lo quiero cerca

Premier League

La posible llegada de Leo Messi al Manchester City ha dejado muchas sensaciones y opiniones en el mundo del futbol, incluso algunos jugadores han declarado sobre el tema, como Andrew Robertson, figura en el Liverpool, que recordó sus enfrentamientos con el argentino como momentos complicados en su corta pero reluciente carrera.

“He jugado contra él dos veces y son los partidos más difíciles que he jugado. No lo quiero ni pensar, ni cerca de eso. Ojalá que no se transforme en posible. Creo que el Liverpool ha descartado que pudiéramos ficharlo, así que no lo quiero cerca de la Premier League y espero que siga siendo así”, explicó Robertson en rueda de prensa.

El lateral escoses se enfrentó en un par de ocasiones con el jugador argentino en la Champions League, siendo uno de esos encuentros el recordado 4-0 en Anfield, que llevaba al Liverpool a la final de la Liga de Campeones, donde vencería al Tottenham.

Para cerrar, Robertson agregó: “Si el Manchester City lo ficha será muy difícil ganarles, es la verdad”. Por ahora, el futuro de Leo sigue siendo una incógnita y parece que los últimos días han servido para calmar los ánimos y preparase para tomar una decisión final.