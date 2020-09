FOTOS: Van de Beek se una a los Diablos Rojos de Manchester

Premier League

Miércoles 2| 2:16 pm





FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

El Manchester United realizó su primer fichaje de la temporada, luego de no poder concretar el pase de Jadon Sancho y da caerse algunas operaciones con otros jugadores, esta vez el conjunto de Old Trafford logró firmar a uno de los jugadores más deseados en el mercado de fichajes, Donny Van de Beek, mediocampista holandés de 23 años que llega procedente del Ajax de Ámsterdam.

El mediocampista llega al Manchester United con un contrato de 5 temporadas más otra opcional, a cambio de 45 millones de euros que desembolsó el conjunto inglés. El futbolista holandés estuvo muy cerca de llegar al Real Madrid este verano, según declaró su representante, pero debido a la pandemia por el Coronavirus la transferencia se cayó, lo que terminó llevando a Van de Beek a la Premier League.

La prensa inglesa asegura que el semifinalista de la Champions en 2019 con aquel sorprendente Ajax, portará el dorsal número 34 como tributo a su ex compañero Abdelhak Nouri, que sufrió una arritmia durante un partido de pretemporada en 2017 que lo tuvo en coma tres años.

El club inglés oficializó la llegada del jugador a través de una serie de fotografías en sus redes sociales, en donde se mostraban los números y el palmarés que hacen a este joven jugador tan especial.

Van de Beek ya habló como nuevo jugador del United en la página web del conjunto inglés y se mostró exultante con su fichaje: “No puedo empezar a explicar cómo de increíble es la oportunidad de unirme a un club con una historia tan asombrosa. Me gustaría agradecer a todos en el Ajax. Crecí allí y siempre tendré un vínculo especial con el club. Ahora estoy listo para dar el siguiente paso en mi carrera y desempeñarme al más alto nivel y no hay más alto que el Manchester United. Todos me han dicho lo increíble que es el ambiente de Old Trafford y estoy deseando experimentar eso, una vez que sea seguro para los fanáticos regresar. Este equipo tiene algunos de los mejores centrocampistas del mundo y sé que puedo aprender de ellos y también aportar mis propias fortalezas al grupo. Habiendo hablado con el entrenador sobre su visión para este equipo, la dirección que está tomando el club es tremendamente emocionante y no puedo esperar para ser parte de eso".

Van de Beek llega al club de Manchester para reforzar el mediocampo y posiblemente acompañar a Pogba y Fernandes en el medio de la cancha, como un revulsivo necesario para robar balones y distribuirlos con los atacantes.