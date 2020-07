El Liverpool levantará la Premier League en la grada The Kop de Anfield

Premier League

Miércoles 15| 3:07 pm





El Liverpool recibirá el trofeo de campeón de la Premier League después de su encuentro contra el Chelsea del próximo 22 de julio.



El equipo recibirá el trofeo y las medallas correspondientes a su título en la mítica grada de The Kop, en Anfield, en una ceremonia especial dedicada a los aficionados, que no podrán estar en el estadio porque la partido se disputará a puerta cerrada.



Kenny Dalglish, leyenda del club y último entrenador que consiguió el título para los Reds, en 1990, será una de las personas que participe en la entrega del trofeo, que será el número 19 en la historia del Liverpool.



Tanto el club inglés como la Premier han pedido a todos los aficionados que se queden en casa para festejar el título y que no se desplacen a los aledaños de Anfield.



Para tratar de conseguirlo, la ceremonia se emitirá en abierto en el Reino Unido.

EFE