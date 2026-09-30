¡No es Julián! Joan Laporta confesó el nombre del delantero que querían: "A toda costa"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, suele la mayoría de las veces levantar debates con sus declaraciones públicas. Una de las más recientes no fue la excepción al reconocer el nombre del delantero que querían: "A toda costa".

La frase fue estrictamente esa, la que el mandatario culé expresó en una conversación con el diario Corriere dello Sport, desde donde contó que el club tenía los focos puestos en fichar al atacante argentino Lautaro Martínez.

Joan comentó que la situación pasó más allá de un simple interés por los servicios del jugador y que el conjunto catalán hizo un intento muy puntual por iniciar esa posible operación.

Sin embargo, la respuesta que llegó desde el Inter de Milán, su equipo en Italia, fue sin titubeos y con total claridad: No estaba en venta.

Las palabras de Joan Laporta sobre el delantero para Barcelona

El dirigente azulgrana confesó que él mismo se puso al frente de la operación y quiso tender los puentes entre pares: "Llamé a Giuseppe Marotta (presidente del Inter) y me dijo que no estaba en venta, así que, por respeto, nos detuvimos".

"Es un futbolista increíble, no queríamos dejarlo escapar", dijo, para luego agregar: "En cualquier caso, no habría sido el jugador quien decidiera si marcharse o no, porque el Inter quería retenerlo. Así que, por respeto a Marotta, a quien aprecio mucho, nos detuvimos”.

Por esos días que Barcelona buscaba nombres para el centro del ataque, tras la salida de Robert Lewandowski y la posterior de Ferrán Torres, se llegó a comentar en medios españoles que el delantero argentino sintió interés por el cuadro culé, pero su vínculo con el Inter frenó avanzar en esa dirección.