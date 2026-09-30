Estados Unidos vs Chile empañan amistoso con batalla campal

Estados Unidos venció 4-2 a Chile en el último amistoso de ambas selecciones en 2026. Un juego que estuvo lleno de grandes jugadas, muchos enfrentamientos, pero todo dentro del juego. Sin embargo, terminando el encuentro hubo una batalla campal que dañó el espectáculo.

El triunfo de la selección norteamericana sobre el combinado austral quedó en segundo plano tras una confrontación. Al final escaló la confrontación y los protagonistas se encararon, agarraron y empujaron; un comportamiento impropio de un amistoso entre dos selecciones élite.

Todo se originó cuando el delantero chileno Leandro Hernández disputó un balón con el portero local, dejando imprudentemente el pie puesto. Esto encendió la mecha de la furia estadounidense, con un indignado Chris Richards encarando al sudamericano y desatando los empujones.

La violencia escaló a tal punto que los suplentes de ambos equipos saltaron masivamente al campo para unirse a la trifulca, obligando a la intervención mediadora del técnico Mauricio Pochettino. Pese al caos, el árbitro solo amonestó a los principales implicados.

Chile: de mal en peor para encarar eliminatorias al Mundial 2030

Chile atraviesa una crisis futbolística alarmante y sin rumbo fijo con miras al próximo ciclo mundialista; evidenciando una plantilla sumamente limitada, con escasa experiencia internacional y sin figuras de jerarquía global. Es un equipo que no sostiene el peso de su camiseta.

El pobre rendimiento colectivo se refleja claramente en una dirección técnica que hace aguas y no encuentra soluciones, sumado a la incapacidad histórica reciente para exportar talentos de gran nivel hacia las exigentes ligas europeas que otorguen ese roce para competir.

Las recientes caídas en los amistosos tras la Copa del Mundo confirman el pésimo presente, cayendo 4-2 ante Estados Unidos en medio de una batalla campal y sufriendo un doloroso 1-0 frente a Canadá con dos expulsados que desnudan la desesperación institucional.

Chile a lo largo de su historia se ha caracterizado por tener grandes jugadores. Hoy tienen buenos talentos, pero no alcanzan el nivel de apellidos como: Zamorano, Salas, Vidal, Fernández, Valdivia, Sánchez, Bravo, entre otros. Es muy necesario que el país vuelva a tener jugadores élite.