Neymar se involucró en las elecciones presidenciales de Brasil

El futbolista brasilero, Neymar, ha sido noticia en las horas más recientes y no precisamente por un hecho ligado a su mejor faceta, que es jugar fútbol, sino porque se le vio en redes sociales con un gesto que todos atribuyen como un guiño a Flávio Bolsonaro, uno de los candidatos a la presidencia de Brasil.

El histórico jugador fue visto camino al centro electoral para ejercer su derecho al voto cuando protagonizó con los dedos el gesto del número 22, que es relacionado con Bolsonaro y porque con él busca la Presidencia.

Tanto 'Ney' como su acompañante replican el gesto, así como lleva una pegatina del candidato a diputado estatal Matheus Coimbra, del Partido Liberal, misma organización a la que pertenece el hijo del exmandatario, Jair Bolsonaro.

“Vine a votar y no había nadie. ¿No es así, Cris? Vine en el mejor horario. Cuatro y media de la tarde, camiseta del Peixão (el Santos)“, se le escucha expresar al jugador en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Neymar y Bolsonaro

Fue sencillo asumir que la aparición del futbolista brasilero llevaba toda la intención de apoyar la candidatura del hijo de Bolsonaro, con quien ya tiene antecedentes de mantener una buena relación de amistad.

De hecho, en 2022 no tuvo empacho en expresar su apoyo público a la candidatura por la reelección de Jair Bolsonaro, aunque finalmente ese objetivo no se pudo concretar y perdió ante Luiz Inácio Lula da Silva.

A su vez, también es notoria la nula relación entre Neymar y el mandatario 'Lula', con quien ha tenido encontronazos públicos y que han dado la vuelta en la opinión pública del país.