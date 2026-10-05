Cristiano Ronaldo reaparece y regresa a Arabia con nuevo look

El nombre de Cristiano Ronaldo vuelve a dejar de qué hablar para las redes sociales. Eso sí, esta vez no principalmente por un hecho relacionado a lo futbolístico, sino porque también se dejó ver con nuevo look.

El delantero portugués es noticia en este momento porque regresó a los entrenamientos de su actual club en Arabia Saudita, Al Nassr, después de la polémica que generó su salida de la concentración con su combinado nacional en medio de la Nations League.

Y la sorpresa para muchos en redes no fue propiamente su vuelta a la acción con su equipo, sino que lo hizo con una renovación del look que protagonizó posterior al Mundial 2026 y con el que inició precisamente el parón de selecciones.

El delantero de 41 años se presentó a la práctica con un cabello totalmente renovado, luciendo los costados rapados y un estilo más moderno, además de alejado del color rojizo.

La polémica de Cristiano Ronaldo en Portugal

'CR7' fue centro de su mucho debate recientemente en el marco de la Nations League, tras haber jugado un solo partido de los cuatro programados para su selección en esta primera fase del evento.

El futbolista participó 60' minutos ante Gales, pero luego se quedó en el banquillo para medirse a Noruega y posteriormente abandonó la concentración, tras una conversación con el técnico Jorge Jesus.

El estratega había dejado declaraciones previas a todo ese suceso en las que apuntaba a que la ausencia del 'bicho' se debía a un tema físico por lo cercano de los compromisos, así como sacó pecho de que el partido no pedía su inclusión.

No obstante, el propio Cristiano Ronaldo compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, por la que apuntó que pronto contaría su versión de lo ocurrido con su DT y la selección.