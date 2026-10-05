Alex Sola, jugador del Almería, estrella su coche, se fuga y da positivo

Alex Sola, jugador del Almería, estrelló su coche, huyó y dio positivo en alcohol. El futbolista se vio implicado en un accidente de tráfico en la capital almeriense, después de perder el control de su vehículo y colisionar contra un coche aparcado. La tarde anterior su equipo había ganado al Burgos por 2-1, y aunque el delantero no había jugado, habría salido a celebrar la victoria, según la prensa local.



En el momento del accidente, Sola iba acompañado por otras dos personas. Los tres salieron corriendo del BMW tras el accidente, mientras los vecinos avisaron a la Policía Local. Posteriormente, según se puede ver en un vídeo publicado en redes sociales, el jugador regresó al vehículo a recoger algunas pertenencias.



La Policía Local de Almería acudió al lugar después de recibir los avisos y localizó posteriormente al futbolista. Según los medios almerienses, Sola fue sometido a una prueba de alcoholemia y dio 0,76 mg/l, una tasa que triplica el límite permitido.

Alex Sola está libre

Con lo ocurrido los focos se centraron en el futbolista, que ya habría sido puesto en libertad mientras se avanza en el inicio de un juicio rápido por el presunto delito contra la seguridad vial.

Por su parte, esto no sería lo único a lo que se expone el jugador, porque desde el club también estarían analizando algunas medidas de castigo, una de ella con el inicio de un expediente disciplinario.

Aunque lo ocurrido se dio en el contexto de su día libre, la propia institución sí prevé sancionar la indisciplina que señala a Alex Sola y es lo que estaría por informarse en las próximas horas