Neymar es denunciado en Brasil por presunta agresión al hijo de Robinho

Suscríbete a nuestros canales

Los focos en Brasil no dejan de apuntar hacia una dirección: Neymar. El extremo es noticia y tendencia en el país sudamericano en este momento, no precisamente por lo que mejor sabe hacer, que es jugar fútbol, sino por un hecho que lo ha llevado a la palestra nuevamente.

Robinho Júnior, hijo del ex jugador de Real Madrid, ha generado la situación mediática en medios de comunicación, después de un encontronazo que habría mantenido con la estrella que pasó por Barcelona, PSG y Al Hilal.

El hecho habría tenido lugar en el entrenamiento con Santos del pasado domingo. Desde Brasil, medios como Globoesporte, han detallado que el incidente se produjo después que un regate del joven de 18 incomodara presuntamente a 'Ney', quien habría respondido con una fuerte a su compañero, que luego desembocó en una trifulca con "empujones y forcejeos".

No obstante, la cosa no ha terminado en ese episodio y ahora el mismo medio apunta que representantes de Robinho Jr. enviaron este lunes una notificación extrajudicial a Santos. En el texto habrían exigencias muy puntuales en contra de Neymar, a quien se le acusa de haber proferido "insultos ofensivos" y "una violenta bofetada en la cara".

Robinho Júnior vs Neymar: El club entre la espada y la pared

Las peticiones del joven futbolista se extendieron a la solicitud de una reunión con la institución, con un solo camino si no hay acuerdos positivos: la rescisión de su propio contrato, alegando una "falta de condiciones mínimas de seguridad".

El texto sería completamente explicito y señala que -de Santos no acometer los pedidos del juvenil- la situación podría tener un desenlace de una rescisión indirecta de su contrato, al tiempo que eso llevaría a reclamos de indemnización por daños morales y materiales.

El Santos, como club en boca de todo el mundo, ha salido al paso a lo ocurrido y compartido un comunicado. "Santos FC informa que, por orden de la presidencia, se inició un proceso de investigación interna inmediatamente después de ocurridos los hechos para analizar el incidente que involucró a los atletas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho), durante el entrenamiento del pasado domingo (3 de mayo), en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. El Departamento Jurídico del Club es el responsable de llevar a cabo la investigación", cita el texto.

Todo apunta a que desde la entidad quieren limar asperezas y permitir que el incidente tenga un cauce conciliador, mientras a Neymar no le conviene todo este ruido mediático sobre su figura, a solo días de conocerse la lista de Brasil para el Mundial 2026.