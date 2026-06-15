Mundial 2026: Luis de la Fuente confirma si Lamine Yamal puede jugar o no

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La selección del España llega al Mundial 2026 como una de las candidatas a llevarse el certamen y como favorita en sí muchas miradas están puestas en su primera presentación y en sus figuras, como la de Lamine Yamal.

El mismo Luis de la Fuente, técnico de este combinado, habló del debut de los suyos en la Copa del Mundo, previsto para este lunes 15 de junio ante Cabo Verde.

Un partido sumamente especial, porque dará el pistoletazo de salida para la 'roja' y porque el equipo español es favorito a llevarse los tres puntos.

Mundial 2026: ¿Jugará Lamine Yamal?

Como era de esperarse, una de las preguntas que le dejarían al seleccionador español estaría centrada en una de las estrellas de la convocatoria, que no es otra a Lamine Yamal, quien llegó al torneo en medio de una fase de recuperación por una lesión.

El estratega no quiso dar demasiadas pistas sobre la titularidad o no del extremo del FC Barcelona, pero sí apuntó con un mensaje tranquilizador.

Sobre todo, cuando afirmó sobre Lamine Yamal que "la mejor noticia es que está en las mejores condiciones, ha llegado a la cita en el momento que queríamos. Entrena de forma fantástica. Están todos disponibles, aunque algunos no estarán desde el inicio. Veremos cómo se desarrolla el partido para su aportación al equipo".

El entrenador no quiso adelantar su alineación para medirse a Cabo Verde, pero sí adelantó que: "a día de hoy, la idea que tenía es la misma y voy a mantenerla".

Mientras España debute contra el seleccionado caboverdiano en el Mundial 2026, también por el Grupo H se medirán Uruguay vs Arabia Saudita.