Mundial 2026: ¡El VAR 2.0! Las nuevas tecnologías de arbitraje que veremos en 2026

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El Mundial 2026 trae muchos cambios consigo, pero no solo desde el formato, con el incremento de los participantes de 32 a 48 selecciones, sino también desde los esfuerzos por garantizar la justicia en los partidos.

Y es que para la Copa del Mundo 2026, que está a la vuelta de la esquina, la FIFA ha dado a conocer a lo largo de la previa que implementará una evolución para el videoarbitraje con el sistema Football AI.

En principio, se integrarán cámaras corporales para los árbitros, para conocer la óptica con las que los colegiados dirigen los compromisos.

A su vez, se prevé que también se incluyan avatares tridimesionales generados por IA y una versión mejorada del fuera de juego semiautomático.

Mundial 2026: el Adidas Trionda como protagonista

Para esta edición habrá un balón inteligente capaz de enviar datos hasta 500 veces por segundo. El mismo dispondrá de un sensor.

El artefacto dentro de la esférica funcionará para que se registre cada toque y movimiento, transmitiendo los datos al VAR en tiempo real, que sirva para entrar en la determinación del punto exacto de impacto en jugadas dudosas o goles que requieran de esta información.

Todo lo anterior está pensado para que este Mundial 2026 tenga el mayor grado de transparencia y se eviten jugadas polémicas dentro de los compromisos que puedan dejar fuera injustamente a cualquier participante.